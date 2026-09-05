Sin pelo, pero con actitud: llega la primera juntada de pelados a Mar del Plata

Una particular propuesta convoca a los pelados de Mar del Plata durante la tarde de este domingo en pleno centro de la ciudad. Se trata de la primera juntada oficial de pelados. Para participar solo hay que acercarse al lugar y cumplir, en lo posible, con una consigna: ropa negra, anteojos de sol y "toda la actitud".

Según la organización no importa si sos pelado o si aun tenes "algunos pelos", estás invitado.

La reunión comenzará a las 14 frente a la Catedral y busca generar un encuentro para compartir una tarde diferente, conocer gente y divertirse. Según la organización, no importa si sos calvo o si sos "pelado de nacimiento, si la frente viene ganando terreno o si ya tenés la cabeza más lisa que una baldosa: estás invitado".

Durante la tarde habrá sorteos con premios y distintas actividades entre los participantes. Además, se grabarán videos para registrar la particular juntada y compartir algunos de sus momentos en las redes sociales.

La "Mosca" uno de los tantos cantantes referente de la gente calva.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de diferentes emprendimientos y marcas que se sumaron a la propuesta. Desde la organización invitaron a todos los interesados a participar bajo una premisa: "El pelo podrá faltar, pero la actitud y la buena onda sobran".



