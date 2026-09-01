Robo en una famosa hamburguesería: rompió la puerta y se le enganchó el calzoncillo con un vidrio

Su prenda se estiró al ingresar al comercio y recibió un latigazo en sus glúteos.

Dos delincuentes encapuchados asaltaron este martes a la madrugada a una popular hamburguesería de la zona sur de Mar del Plata y fueron captados por las cámaras de seguridad.

El robo se registró alrededor de las 5 en TMT Burguers, ubicado en las avenidas Mario Bravo y Edison, donde los sujetos destrozaron una puerta de vidrio con una piedra y se infiltraron en el establecimiento.

Un detalle particular es que en la primera secuencia se observa a uno de los agresores intentando acceder al comercio gastronómico, cuando su ropa interior quedó enganchada al vidrio y, además de romperla, recibió un fuerte latigazo por el elástico de la prenda.

Sin embargo, el ladrón no le dio mayor importancia e ingresó al local junto a su cómplice, con quien permaneció en el interior durante un minuto, tiempo suficiente en el que sustrajeron dinero de la caja registradora y un teléfono celular.

Los asaltantes rápidamente huyeron de la escena con el botín y sin ser vistos, a pesar de que enfrente se encuentra una estación de servicio que está abierta las 24 horas.

Según le confirmó el propietario de la hamburguesería a 0223, por el momento los hombres no fueron identificados y se trata de la "segunda o tercera vez" que sufren un robo bajo la misma modalidad, aunque esos episodios ocurrieron en la sucursal de Güemes.