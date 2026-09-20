El proyecto para multar a padres por casos de bullying vuelve a tratarse en el Concejo

El proyecto de ordenanza que propone establecer multas para padres, tutores o responsables legales de menores involucrados en situaciones de bullying volverá a ser analizado este lunes en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante.

El expediente, presentado por la concejala Liliana Piccolo (Pro), plantea incorporar sanciones al Código de Faltas municipal para aquellos casos en los que los adultos responsables no intervengan ante situaciones de acoso escolar protagonizadas por sus hijos o menores a su cargo, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.

El Concejo Deliberante espera que dos áreas del Ejecutivo presenten los informes solicitados.

El tratamiento del proyecto se retoma mientras el expediente permanece a la espera de una serie de respuestas solicitadas por la comisión. En particular, se aguardan informes de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda y de la Dirección General de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia.

Los dictámenes de esas áreas serán relevantes para determinar la continuidad del tratamiento legislativo y aportar observaciones sobre los aspectos jurídicos, administrativos y vinculados con las políticas de niñez que involucra la propuesta.

La iniciativa contempla sanciones económicas para los adultos responsables, con multas que pueden alcanzar montos millonarios y que se incrementarían ante situaciones de reincidencia.

El proyecto fue presentado por Liliana Piccolo, del Pro.

El proyecto parte de la necesidad de generar herramientas de intervención frente a situaciones reiteradas de bullying y de establecer responsabilidades para los adultos a cargo. Su eventual aplicación, sin embargo, requiere compatibilizar el régimen de faltas municipal con las normas que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La sanción no se establecería automáticamente ante un caso de bullying, sino únicamente cuando exista una notificación previa y fehaciente por parte de autoridades escolares u organismos competentes y, aun así, los adultos no adopten medidas para frenar la conducta. Según el texto, la responsabilidad se configura ante la inacción, el desinterés, la falta de cooperación o la negativa a intervenir para evitar la reiteración de los hechos.