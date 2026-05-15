La familia de Axel Almeida convoca a una marcha para exigir justicia: "Solo quería ser escuchado"

La familia de Axel Almeida, el joven de 31 años que se quitó la vida tras padecer el hostigamiento y la burla de sus compañeros de trabajo, convocó a una marcha para reclamar justicia. "Axel somos todos, Axel solo quería ser escuchado", expresaron en la convocatoria a la movilización del 6 de junio en el monumento frente a la Catedral de Mar del Plata.

Axel trabajaba para una empresa de seguridad y desempeñaba tareas diarias en el barrio privado Rumencó. Antes de tomar la trágica decisión de terminar con su vida, dejó cartas para sus allegados donde contaba el infierno que vivía: le hacían bullying porque era gay. "Se reían de él y se quejó con sus supervisores, pero nadie lo escuchó", contó a 0223 su mamá Gabriela y subrayó: "Nadie hizo nada y pasó lo que pasó".

"Justicia por Axel", la familia del joven fallecido convoca a participar de una marcha el 6 de junio frente a la Catedral.

La familia del joven presentó una demanda penal por instigación al suicidio contra los hombres señalados por Axel en las cartas. Otros vigiladores confirmaron la versión del fallecido, pero según Gabriela "no lo dicen públicamente porque tienen temor de perder su trabajo".

Quién era Axel Almeida

Axel "tenía su departamento, tenía su auto, tenía una vida, toda una vida por delante, pero no pudo con tanto", expresó Gabriela y agregó: "Nosotros no nos dimos cuenta, él nunca nos comentó lo que estaba pasando".

Axel Almeida tenía 31 años y trabajaba en una empresa de seguridad desempeñando tareas de vigilancia en Rumencó.

La madre del joven reclamó justicia: "Queremos que se esclarezca bien lo que pasó y que pague toda esta gente". Su hermana, Romina Almeida, sintetizó: "Mi hermano era una persona muy correcta y estas personas no se lo pueden llevar de arriba trabajando en un lugar u otro, como si él no hubiera significado nada".