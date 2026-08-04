Bullying: el Concejo comenzó a tratar el proyecto para multar a padres y pidió informes antes de avanzar

La iniciativa busca incorporar sanciones al Código de Faltas por la inacción de los adultos ante casos de bullying reiterado.

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante dio el primer paso en el tratamiento del proyecto que propone incorporar sanciones para padres, madres o tutores que no intervengan ante situaciones reiteradas de bullying protagonizadas por sus hijos. Antes de emitir un dictamen, los concejales resolvieron solicitar informes a los Juzgados de Faltas, la Dirección de Niñez y Adolescencia y la Secretaría de Educación para conocer cómo se abordan actualmente estos casos y qué herramientas existen en el ámbito municipal.

La iniciativa, presentada por la concejala Liliana Piccolo (Pro), busca modificar el Código de Faltas municipal para establecer responsabilidades cuando los adultos responsables, pese a haber sido notificados por las autoridades competentes, no adopten medidas para evitar que se repitan episodios de acoso escolar.

El oficialismo respaldó el proyecto aunque reconoció la importancia de tener la mirada del Ejecutivo.

Durante el debate en comisión, los ediles coincidieron en la necesidad de contar con mayores elementos antes de avanzar con el expediente. Por ese motivo, acordaron requerir información a los organismos que intervienen en conflictos vinculados a niños, niñas y adolescentes y en el sistema educativo, con el objetivo de conocer la experiencia local y el eventual impacto que tendría una norma de estas características.

La concejala del Pro, Florencia Ranellucci, adelantó además que en la próxima reunión está previsto convocar a la autora del proyecto, Liliana Piccolo, para que exponga los fundamentos de la iniciativa y responda las consultas de los concejales.

Florencia Ranellucci confirmó que Liliana Piccolo (foto) será convocada a la próxima reunión.

El expediente propone que las sanciones recaigan exclusivamente sobre los adultos que, luego de una notificación formal por parte de la escuela u organismos competentes, mantengan una actitud de inacción, desinterés o falta de colaboración frente a conductas reiteradas de bullying.

La ordenanza también contempla excepciones para aquellos casos en los que los progenitores no ejerzan la responsabilidad parental o tengan impedimentos judiciales para intervenir. Asimismo, prevé que los fondos obtenidos por las multas sean destinados a programas de prevención y capacitación sobre acoso escolar.

La Comisión de Legislación resolvió pedir informes antes de avanzar con el proyecto.

De prosperar la iniciativa, las multas podrían oscilar entre el equivalente al 0,50% y el 60% del valor de referencia municipal, con posibilidad de duplicarse en casos de reincidencia, tal como establece el texto presentado meses atrás en el Concejo Deliberante.