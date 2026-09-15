Aldosivi atendió a la prensa y dejó un mensaje claro: “Que la gente sepa que vamos a dejar todo”

La cara de Aldosivi en los últimos partidos es otra . Lo fue contra Banfield en el Minella y también contra Independiente Rivadavia en la difícil Mendoza. Más allá del resultado, las sensaciones fueron buenas y el rendimiento y la derrota de Riestra alimentan la ilusión de permanencia . Este martes, luego de la práctica, Néstor Breitembruch y Martín García hablaron con los medios y dejaron sus sensaciones del presente del equipo que tiene un solo objetivo: quedarse en Primera.

El marcador experimentado central, reconoció que “mejoramos un poco la imagen en los últimos dos partidos, pero sabemos que quedan 7 finales y hay que afrontarlas de esa manera para tener chances de salvar la categoría” . Respecto al cambio que mostró el equipo, aseguró que "Sanguinettti nos pide que arriesguemos un poco más, que nos soltemos de mitad de cancha hacia adelante y se vio reflejado. Hicimos seis goles en dos partidos, creo que nos dimos cuenta de que teníamos que seguir peleando , que faltaba mucho todavía".

El lunes se viene Atlético Tucumán en el Minella y el defensor fue claro: "El mensaje que le dejamos al hincha es que vamos a dejar todo . Pase lo que pase, el grupo va a seguir peleando, va a seguir tratando de sumar puntos para mantener la categoría que es nuestro objetivo", señaló.

Por su parte, Martín García también hizo hincapié en la importancia de ganar: " Son tres puntos que no son tres, son seis, para ir por lo que queremos que es alcanzar a Riestra y salir del fondo . Lo tenemos que afrontar de la mejor manera como lo venimos haciendo en los últimos dos partidos".

Consultado por todo el contexto emocional que rodea a estos partidos, en estas instancias, “Tincho” recalcó que “hay que sentirlo, pero también hay que respetar la línea de juego que impone el técnico siempre. Después, sí, hay que ganar cómo sea, es lo más importante, pero para conseguirlo tenés que tener claro lo que quieres, porque tampoco se gana así nomás.

El mediocampista reconoció que la llegada de Sanguinetti significó "un cambio de aire, la verdad que nos cambió mucho . A mí me pide que juegue de 5, pero sabiendo que mis características no son de un 5 natural, de ahí voy para adelante, para atrás, para donde sea. Me siento bien ahora que me toca jugar más por el centro de la cancha, que es donde lo hice prácticamente toda mi carrera , me siento cómodo y más con estos jugadores que te hacen todo fácil".

Con la ausencia del goleador Andrés Vombergar por una lesión muscular, Aldosivi continúa trabajando y sólo tiene una cosa en la cabeza para el choque con Atlético Tucumán, el lunes a las 14.30 en el José María Minella.