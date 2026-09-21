Rige un alerta naranja: qué pasa con las clases y los festejos por el Día del Estudiante en Mar del Plata

Alerta naranja en Mar del Plata: qué pasa con las clases y el Día del Estudiante. Foto archivo: 0223.

La semana comenzó inestable en Mar del Plata con la advertencia por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de fuertes vientos y un alerta amarilla por la mañana y naranja por la tarde, que puede empañar los festejos del Día del Estudiante.

Qué dice el pronóstico

El informe actualizado del SMN prevé para Mar del Plata la continuidad de un clima inestable: la temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados. Durante la mañana y la tarde se espera viento del sudoeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h.

De acuerdo al pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h durante la mañana y aumentar hasta los 88 y 97 km/h durante la tarde, con un alerta naranja que sigue vigente.

Según confirmaron desde el organismo, el alerta naranja rige para General Pueyrredon pero también se extiende a Mar Chiquita y General Alvarado.

Recomendaciones de Defensa Civil ante el alerta

Ante la contingencia climática, desde el Municipio montaron un operativo de prevención aunque señalan que los festejos “van disminuyendo con los años”.

Alfredo Rodríguez, Director de Defensa Civil manifestó a 0223 que hasta las 10 de la mañana, “no hubo denuncias significativas desde anoche hasta hoy”, aunque advirtió que ya “el viento se hace sentir”.

Asimismo, planteó que por el Día del Estudiante se mantiene el operativo y hay áreas reforzadas de la Municipalidad. “De todas formas, la concurrencia por esta fecha ha ido mermando con los años, y hoy no es la excepción, como tampoco lo fue ayer. El clima no ayuda, eso es evidente, y también es una actividad que va disminuyendo con el paso del tiempo”, evaluó.

Desde el organismo municipal recomiendan tomar precauciones al circular por la ciudad: evitar ubicarse debajo de arboledas y verificar azoteas y balcones para asegurar cualquier objeto que pudiera volarse.

Qué pasará con las clases en Mar del Plata

Este lunes ante la consulta de 0223, desde el Municipio explicaron que ante el alerta naranja, previsto desde las 12 hasta las 18, por el momento se dictan clases con normalidad, a excepción de los colegios secundarios, que no tienen por el Día del Estudiante.

El Comité de Emergencia, que trabaja junto a meteorólogos provinciales, evalúa la situación climática junto a expertos provinciales y podría haber novedades en las próximas horas.