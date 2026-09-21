Primavera bajo alerta naranja: pronostican ráfagas de viento de casi 100 km/h en Mar del Plata

Mar del Plata atravesará el tradicional Día de la Primavera y del Estudiante no de la mejor manera, con un alerta meteorológico que se extenderá a lo largo del día y advierte por ráfagas de viento de casi 100 km/h.

Este lunes 21 de septiembre, a las 8 de la mañana, el día comenzó con una temperatura de 11,4 grados, un cielo ligeramente nublado y con vientos moderados del sector oeste de apenas 32 km/h.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

Precaución: rige un alerta amarilla por la mañana y naranja por la tarde

Durante la mañana, se espera que el viento rote al sudoeste y comience el alerta amarillo: según el pronóstico oficial, se esperan vientos con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por la tarde, el panorama se complica y el SMN determinó un alerta naranja, por lo que habrá evitar salir a la calle: pronostican vientos del sector oeste rotando al sudoeste entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Los alertas rigen para la costa de General Pueyrredon, costa de Mar Chiquita y General Alvarado.

Recomendaciones

Ante esta contingencia climática, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda:

1- Evitá salir.



2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.



3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.



4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.



5- Tené precaución al conducir.





Mar del Plata bajo alerta: pronostican ráfagas de viento de casi 100 km/h. Foto archivo: 0223.

Posibles chaparrones hacia la noche

Las condiciones meteorológicas se mantendrán ventosas durante buena parte de la jornada. Para la noche, en tanto, se prevé un cambio en las condiciones, con probabilidad de chaparrones y vientos del sudoeste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 70-78 km/h.

En tanto, la temperatura descenderá a los 12 grados con una baja sensación térmica.