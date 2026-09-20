Niebla y doble alerta: cómo estará el tiempo este domingo en Mar del Plata

El día previo al comienzo de la primavera en Mar del Plata parece sacado de otra época del año. Este domingo amaneció con niebla, con el cielo totalmente cubierto y una importante reducción de la visibilidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En toda la ciudad rigen dos alertas de nivel amarillo: por tormentas y por vientos.

El día está para quedarse adentro. La temperatura ronda los 13,8°C, con una humedad que alcanza el 100%. El viento sopla del norte a 10 kilómetros por hora y la visibilidad es de 0,3 kilómetros. Según el SMN, durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Según el SMN, durante la mañana se esperan tormentas aisladas.

Hacia la tarde, el tiempo podría desmejorar. La entidad anticipó tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 19°C, mientras que el viento rotará al oeste y soplará a una velocidad de entre 23 y 31 km/h. También se prevén ráfagas de entre 51 y 59 km/h, por lo cual será muy importante prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

Durante la noche, el SMN pronostica nuevamente tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 13°C y el viento continuará soplando del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el partido de General Pueyrredon.

En definitiva, ante la presencia de niebla y la aparición de tormentas, se recomienda circular con precaución y consultar las actualizaciones oficiales del SMN durante el día para estar preparado.