Se viene una sudestada: rige un alerta amarillo desde el viernes hasta el sábado en Mar del Plata

Las primeras precipitaciones de la tarde de este jueves fueron el puntapié inicial de una seguidilla de condiciones adversas que atravesará Mar del Plata durante las próximas jornadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En principio, para esta noche se prevé que se registren nuevas lluvias aisladas, las cuales estarán acompañadas por 10° y viento que correrá suave desde el sector noreste (7-12 km/h).

Se espera que las olas alcancen una altura cercana a los tres metros.

En cuanto al viernes, el organismo advirtió por niebla a la madrugada y neblina a la mañana, y aunque las ráfagas serían fuertes desde las primeras horas, emitió un alerta amarillo por viento desde la tarde hasta la madrugada del sábado.

Conforme al pronóstico, el área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. El período de mayor intensidad sería por la tarde.

Por otro lado, el SMN proyectó una máxima de 14° y mínima de 6°, y anticipó chaparrones para la tarde y lluvias aisladas en la noche.

El termómetro seguiría en baja el sábado, con una máxima apenas de 10°, y las precipitaciones se irían a partir de la tarde, tras las lloviznas de la mañana.