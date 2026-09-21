Confirman la agenda oficial del Papa León XIV en su visita a la Argentina

Desde la organización oficial confirmaron cómo será el itinerario del Papa en la Argentina.

El papa León XIV tiene prevista su llegada a Buenos Aires el próximo 8 de noviembre, tras culminar su visita a Uruguay, para iniciar una gira por América Latina que incluirá a Argentina entre sus destinos principales.

Durante su estadía en el país, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, el pontífice desarrollará una agenda oficial que contempla actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Su itinerario incluye encuentros con autoridades gubernamentales, trabajadores, jóvenes y líderes religiosos.

El primer día estará dedicado a Buenos Aires, donde León XIV arribará desde Montevideo y comenzará sus compromisos oficiales en la capital argentina.

En la segunda jornada, el papa se desplazará inicialmente hacia Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro con fuerte compromiso social. Posteriormente, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa y mantener varios encuentros con diferentes grupos.

El martes será el día con mayor actividad fuera de la capital. León XIV viajará temprano a Córdoba, donde realizará actos religiosos y sociales para luego retornar a Buenos Aires en la tarde y finalizar la jornada con una reunión especial con jóvenes.

Finalmente, el miércoles comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal en Villa Devoto, antes de trasladarse a Luján para celebrar la misa de clausura de su paso por Argentina, cerrando así una visita de cuatro días que marcará un hito en la relación entre el Vaticano y el país.