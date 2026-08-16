"Juntos, levantemos la mirada": la Caravana de la Primavera inspiró su lema en el papa León XIV

El lema de esta edición de la tradicional Caravana de la Primavera. Foto: @dronmardelplata

Los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo dieron a conocer el lema de la 66ª Caravana de la Primavera, que se realizará el domingo 20 de septiembre en Mar del Plata. “Juntos, levantemos la mirada” será la consigna que acompañará este año a la tradicional bicicleteada marplatense, que desde 1961 reúne a la comunidad para celebrar la llegada de la primavera.

En esta edición, los jóvenes del Pequeño Mundo retoman una invitación del Papa León XIV a “levantar la mirada” y proponen hacer de ese gesto sencillo una forma de vivir la bicicleteada y también la vida cotidiana. “Queremos que esta Caravana te animes a pedalear con la frente en alto”, destacaron.

Desde la organización explican que muchas veces la rutina lleva a perder de vista aquello que sucede alrededor. “Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que nos pasa por el costado. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra rutina sin prestar atención e ignorando al que convive con nosotros”.

La tradicional celebración que desde 1961 reúne a miles de marplatenses se prepara para una nueva edición.

Por eso, la propuesta de este año invita a recuperar la capacidad de mirar y descubrir aquello que está presente cotidianamente, pero que muchas veces pasa inadvertido: “Con el sencillo gesto de levantar la mirada nos permitimos descubrir aquellas cosas que tenemos enfrente: el paisaje, el encuentro con Dios, el hermano que puede necesitar una mano o el que nos la puede brindar”.

Para los jóvenes organizadores, levantar la mirada también significa volver a encontrarse con aquello que sorprende y conmueve en la vida cotidiana. “Es decir, levantar la mirada es poder recuperar la capacidad de asombro ante las cosas que diariamente son inadvertidas”.

La palabra “juntos” también ocupa un lugar central en la propuesta de este año. La Caravana busca que sus participantes puedan contemplar el entorno y, al mismo tiempo, reconocer que el recorrido es compartido y que existe un objetivo común: “Este año, queremos lograr contemplar nuestro entorno y, juntos, construir un objetivo en común. Recordando que en este camino no estamos solos, y que todos pedaleamos hacia el mismo lado”.

El lema de esta edición de la tradicional Caravana de la Primavera.

De esta manera, el lema busca trascender el recorrido en bicicleta y convertirse en una invitación a vivir la primavera desde el encuentro, la comunidad y una mirada atenta hacia quienes y aquello que nos rodea.

La 66ª Caravana de la Primavera se realizará el domingo 20 de septiembre. La convocatoria será a las 8 de la mañana en Matheu y Jujuy. El trayecto de ida recorrerá Matheu, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores hasta el Centro Scout Mar del Plata, donde habrá una pausa para descansar y reponer energías.

El regreso será por la costa hasta Av. Luro, finalizando en el Monumento al General San Martín, donde se llevará a cabo el acto de clausura cerca de las 16:30.

La invitación

Los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo invitan a toda la comunidad a participar de una nueva edición de esta tradicional celebración marplatense y a recibir la primavera de una manera diferente: “Los esperamos el 20 de septiembre para recibir la primavera como Ciudad, y juntos, levantar la mirada”.

Toda la información destinada a los caravanistas será publicada en las redes oficiales de la organización: @caravanamdp en Instagram y Caravana de la Primavera en Facebook.