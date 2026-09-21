A Colapinto le gusta: se viene el Gran Premio de Bakú con la temible "curva del castillo"

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, tendrá una complicada prueba este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyan, que cuenta con la temida “la curva del castillo”.

La curva 8 del circuito de Bakú se trata de un estrecho callejón, que tiene solo 7,6 metros de ancho. Esto hace que sea prácticamente imposible pasar a un rival en este sector.

Los pilotos deben entrar a esta curva prácticamente en diagonal para no perder velocidad, ya que ingresan al mismo a unos 100 kilómetros por hora.

Uno de los choques más famosos en esta curva fue la del monegasco Charles Leclerc, que chocó allí su Ferrari durante la clasificación de la edición 2019 de este Gran Premio. Lo mismo pasó con el polaco Robert Kubica ese mismo día, solo unos minutos antes.

Lo más curioso de todo es que en internet se viralizó un video de Leclerc, quien sufrió un accidente prácticamente idéntico al que le tocó vivir en la vida real mientras jugaba en un simulador.

Entre las prácticas libres, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto deberá pasar por la temida “curva del castillo” cerca de 100 veces.

Cómo le fue a Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El argentino disputará por tercera vez el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

En el 2024 Colapinto, que por entonces competía para la escudería británica Williams, chocó durante las prácticas libres, aunque luego tuvo una extraordinaria clasificación y una mejor carrera para terminar octavo y así sumar sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1.

En el 2025 no corrió con la misma suerte, debido a que sufrió mucho la falta de rendimiento de su Alpine y tuvo que conformarse con la decimonovena posición en la carrera.

Este año, Colapinto llega al GP de Azerbaiyán mucho más afianzado en la categoría y habiendo protagonizado muy buenas actuaciones que le permitieron sumar 27 puntos en las primeras 14 fechas del campeonato.