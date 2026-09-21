Impactante video: el viento derribó dos postes de luz y casi provoca una tragedia en pleno temporal

Impactante video: el viento derribó dos postes de luz y casi provoca una tragedia

El alerta naranja por fuertes vientos ya comenzó a generar inconvenientes en Mar del Plata. Con ráfagas que alcanzan los 100 km/h del sector sudoeste, el clima se aleja por completo de las condiciones propias de la primavera y genera distintos estragos en la ciudad.

Uno de los hechos ocurrió en inmediaciones de Roffo y Constitución, donde dos postes de luz cedieron como consecuencia de las fuertes ráfagas y terminaron cayendo sobre el asfalto.

Las ráfagas de hasta 100 km/h ya generan los primeros inconvenientes en la ciudad.

En las imágenes enviadas por vecinos a 0223 se observa cómo, apenas después del paso de un vehículo, los postes se desploman sobre la calle. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni se produjo una tragedia.

En tanto, otro de los videos muestra la caída de un árbol en inmediaciones de Tejedor y Estrada. Las ramas impactaron contra la baranda de un balcón, que terminó desprendiéndose y cayendo sobre la vereda.

El episodio ocurrió en una zona de importante circulación peatonal, aunque, al igual que en el caso de los postes, no se registraron personas heridas. "Pasaba una mujer mayor que se quedó consternada del susto pero no fue más que eso", contaron vecinos a este medio.

Otro de los afectados por el temporal fue un auto estacionado en inmediaciones de Rawson y España. Al volver, el dueño se encontró con una rama caída en su techo que terminó abollado por el impacto.

El viento seguirá durante las próximas horas

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas podrían empeorar durante las próximas horas, con el viento como principal protagonista y precipitaciones que se sumarán al temporal.

Ante posibles inconvenientes vinculados con la caída de árboles, postes, cables o voladuras de techos, desde Defensa Civil recomiendan comunicarse al 103.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Además, se solicita a los vecinos sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos y evitar depositarlos en lugares que puedan obstruir el normal escurrimiento del agua una vez que comiencen las lluvias.

También se recomienda evitar circular por la vía pública durante el temporal si no es estrictamente necesario. En caso de tener que hacerlo, las autoridades piden extremar las precauciones.

Otra de las recomendaciones es asegurar cualquier elemento ubicado en ventanas, balcones, terrazas u otros espacios que pueda desprenderse como consecuencia de las fuertes ráfagas y representar un riesgo para terceros.

En caso de tener que utilizar un vehículo, se aconseja verificar previamente el correcto funcionamiento de los elementos de seguridad y manejo, como luces, limpiaparabrisas, desempañador y frenos, entre otros.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de que el viento y las lluvias generen nuevos inconvenientes en distintos sectores de Mar del Plata.