Alerta amarillo en Mar del Plata: ¿qué pasa con las clases?
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para este miércoles por fuertes tormentas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata se prepara para enfrentar este miércoles un temporal que incluirá tormentas de diversa intensidad y fuertes lluvias, de acuerdo al pronóstico para General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo para el partido de General Pueyrredon que se extenderá en gran parte del día. Se esperan tormentas que podrían generar precipitaciones abundantes en cortos períodos, además de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Ante la incertidumbre generada por estas condiciones, las autoridades confirmaron que las clases se desarrollarán con normalidad durante el turno mañana en todos los establecimientos educativos del distrito. Además, advirtieron que el fenómeno continuará siendo monitoreado constantemente pero no existe peligro por su baja intensidad.
El pronóstico del SMN señala que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En este contexto, las autoridades reiteraron las medidas de prevención recomendadas para enfrentar el temporal y minimizar riesgos para la población.
Recomendaciones
- Evitar circular por calles anegadas.
- No sacar residuos mientras duren las lluvias intensas.
- Retirar objetos que puedan obstruir desagües.
- Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y del Municipio.
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