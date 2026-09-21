Suspenden las clases en los turnos tarde y vespertino para este lunes por el temporal

En el marco de una jornada complicada en materia meteorológica con alerta por temporal, el Municipio de General Pueyrredon informó que se resolvió suspender las clases correspondientes a los turnos tarde y vespertino de este lunes.

La medida alcanza a los establecimientos educativos municipales y provinciales de todo el partido de General Pueyrredon y se extiende a las actividades terciarias y universitarias, así como a las actividades deportivas previstas durante esos turnos.

La medida alcanza además a las actividades terciarias, universitarias y deportivas.

La decisión fue adoptada con carácter preventivo, a partir del seguimiento de las condiciones meteorológicas y con el objetivo de preservar la seguridad de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y de todas las personas que deban trasladarse por la ciudad.

Desde el Municipio recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las medidas de precaución mientras permanezca vigente la alerta.