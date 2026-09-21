Cumplió 100 años, entró con la música de Mirtha Legrand y en la fiesta le pidieron casamiento a su bisnieta

La cumpleañera se mudó de Necochea a Mar del Plata antes de que se construyera la ruta que une ambas ciudades.

Nélida, una vecina de Mar del Plata, cumplió este domingo 100 años y tuvo el festejo que había soñado: una multitudinaria caravana por las calles de la ciudad, una fiesta rodeada de familiares y amigos, música, baile y, como broche de oro, una enorme sorpresa que hizo todavía más especial la tarde.

La mujer oriunda de Necochea es la única en pie entre sus ocho hermanos, pero familia no le falta. Del aniversario participaron sus dos hijos, cinco nietos, seis bisnietos y su tataranieta Jazmín, a quien le lleva exactamente un siglo. También fueron sus amigos y entre los invitados había más de ochenta personas.

Además, en medio de la celebración vivió uno de los momentos más espectaculares y emocionantes, cuando Alejo le propuso matrimonio a su bisnieta Rocío, un sueño que decía tener pendiente y quería presenciar antes de alcanzar las tres cifras.

El cumpleaños comenzó con una numerosa caravana por gran parte de la avenida Colón y la costa, donde a pesar de la niebla y el mal tiempo las personas que paseaban se prendieron en la iniciativa y la saludaban desde la vereda.

La festividad continuó en un salón, el mismo en el que había festejado sus 80, y la mujer realizó su entrada triunfal con la "Emperatriz", la cortina musical clásica de los programas de Mirtha Legrand, cinco meses menor que ella.

En el evento hubo baile de parejas de folklore y se presentaron los PapelNonos, el reconocido programa social, educativo y cultural que promueve el envejecimiento activo con inclusión social para las personas mayores.

"Fue tranqui porque toda la gente es grande, pero ella se la re bancó", comentó su bisnieta recientemente comprometida, quien también explicó que Nélida "está impecable" y que incluso "vive sola", donde pasa el tiempo realizando manualidad con goma eva y tejiendo a crochet.