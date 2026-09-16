Emocionante momento: Amadeo venció al cáncer y tocó la campana del Materno

La sala de Oncohematología del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) se vistió de fiesta para celebrar el alta médica de un pequeño guerrero. Amadeo Lescano superó un intenso tratamiento de más de un año que incluyó intervención quirúrgica y radioterapia, y este miércoles tocó la campana que marca el fin de esa compleja etapa.

Antes del campaneo, la madre del nene le agradeció al equipo del Hiemi "por cada gesto y cuidado" y valoró "la vocación y el amor" con el que encaran cada una de las dificultades que se les presentan.

Según explicó en la publicación realizada por el hospital, Amadeo sufrió "un tumor en la fosa posterior", fue operado de manera inmediata y debió afrontar sesiones de radio y quimioterapia. "Fue duro, pero había que meterle. Con los especialistas, el equipo de oncología y las enfermeras, fuimos todos para adelante y acá estamos, tocando la campana", remarcó.

Tras el emocionante discurso, una de las profesionales hizo entrega del diploma de honor al chico por cumplir con coraje y esfuerzo su tratamiento, lo que marcó el final de su tratamiento contra la enfermedad.

"Este diploma es para vos, por ser tan valiente y tan bueno, y ahora vas a tocar la campanita", fueron las palabras de la médica, ante la atenta mirada de su equipo y familiares del pequeño.

En última instancia, el menor hizo sonar el repique de la campana del Hiemi, mientras era aplaudido y filmado para que los seres queridos que no pudieron estar presentes también sean parte del emocionante momento.

Finalmente, Amadeo exhibió un cartel que expresaba su agradecimiento a Dios, al nosocomio, a los médicos y enfermeras, y a todos aquellos que cuidaron de él durante el proceso.