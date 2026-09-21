Una nena de 4 años sufrió graves quemaduras por una llamarada mientras se sacaba el esmalte

La menor de edad fue trasladada de urgencia a un centro de salud infantil.

Una nena de cuatro años sufrió graves quemaduras en las manos, las piernas y el abdomen durante un desafortunado episodio ocurrido mientras intentaba quitarse el esmalte de uñas en su casa, donde se encontraba junto a su hermano de seis años.

El hecho ocurrió en una vivienda de Cañada del Monte, Santiago del Estero, durante el pasado fin de semana. Según relató la madre de la niña, su hija sostenía una botella de alcohol etílico que utilizaba para limpiar sus uñas.

La menor recibió atención médica en el CePSI Eva Perón.

Sin advertir el peligro, su hermano, de seis años, encendió un encendedor cerca de la niña, lo que provocó rápidamente una llama que alcanzó a la menor debido a la presencia del producto inflamable.

Tras el accidente, la nena fue trasladada al CIS Termas, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las quemaduras, posteriormente fue derivada al CEPSI, donde quedó bajo atención especializada.

La Justicia intervino para determinar cómo ocurrió el accidente. El fiscal Gustavo Montenegro dispuso tareas de investigación en la vivienda y ordenó secuestrar la botella de alcohol y el encendedor.