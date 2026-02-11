Se cayó descolgando ropa, la diagnosticaron mal y terminó paralizada: “Es terrible saber que no vas a caminar más”

Una mujer de 34 años se cayó en la terraza de su casa mientras descolgaba la ropa antes de que se largara a llover, pero se resbaló con el piso mojado y terminó en el suelo. En ese momento sintió un dolor intenso en la pierna y pensó que se trataba de un desgarro o lesión muscular.

Sin embargo, al día siguiente despertó y no podía mover la pierna izquierda. Fue al hospital, donde le dijeron que tenía una fractura de coxis, y volvió a su casa para comenzar una recuperación de entre ocho y doce semanas.

Lejos de mejorar, con el paso de los días el dolor fue en ascenso. Tres semanas después del accidente doméstico la mujer empezó a sentir entumecimiento en una gran parte de su cuerpo y también incontinencia.

Volvió al hospital y después de varios estudios le confirmaron el verdadero diagnóstico: síndrome de la cola de caballo. Se trata de una afección poco frecuente, que ocurre cuando las raíces nerviosas en la base de la columna quedan comprimidas. Con una tomografía en la primera visita médica podría haber evitado los daños permanentes.

La causa más habitual de este síndrome es la hernia de disco severa. Entre los síntomas se encuentran el dolor lumbar intenso, la debilidad en las piernas y la dificultad para orinar. En el caso de la mujer, un disco se rompió y comprimió los nervios durante más tiempo del recomendado, lo que provocó un daño neurológico severo.

“Es impactante que algo tan cotidiano como descolgar la ropa haya terminado así. Me dolió, lloré un poco, pero pensé que era un desgarro. Al otro día me desperté con la pierna entumecida y el pie hinchado”, contó la víctima a The Sun y confirmó que aún tras varias cirugías reparadoras el cuadro avanzó hasta dejarla paralizada.

“No es fácil que te digan que nunca más vas a caminar y no saber si se podría haber evitado”, expresó la mujer, quien actualmente necesita un catéter de manera permanente y mantenerse en cama.