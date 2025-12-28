El mundo del tango y el espectáculo argentino está de luto tras la muerte de Ricardo “Chiqui” Pereyra, una voz emblemática del género durante las últimas tres décadas. Tenía 74 años y falleció luego de sufrir un accidente doméstico que comprometió gravemente su salud.

Originario de General Roca, Río Negro, Pereyra sufrió a principios de diciembre una caída de una escalera en su domicilio en Buenos Aires. El impacto le provocó lesiones en la cabeza y una falta de respuesta neurológica, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico de alta complejidad de la capital.

El comunicado de la familia.

Durante su internación, su familia mantuvo informados a sus seguidores a través de las redes sociales, donde expresaban la esperanza por una recuperación. Sin embargo, su estado se mantuvo reservado y, tras sufrir complicaciones el sábado por la noche, su cuadro clínico se volvió irreversible en la madrugada siguiente.

La confirmación del fallecimiento la brindó su hija Paula en un mensaje público: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe". Además, solicitó "respeto por el dolor de su esposa y sus hijos".

Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, ícono del tango

El entorno familiar pidió privacidad para atravesar este momento difícil. Paula agregó que "mamá está destruida como el resto de la familia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca" y explicó que por ello no está en condiciones de recibir mensajes ni llamadas debido a los trámites que deben realizar.

Tras el accidente, Pereyra fue sometido a una cirugía y, en los últimos partes médicos, se informó que su estado era estable pero sin respuesta neurológica, lo que complicó su evolución.

Ricardo “Chiqui” Pereyra nació el 26 de junio de 1951 y dejó una huella profunda en la historia del tango argentino. Su carrera comenzó en 1978 en el programa Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán, y continuó con presentaciones por todo el país. Fue una figura central en ciclos como "Botica de Tango" y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.