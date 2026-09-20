Ráfagas de casi 100 km/h: elevaron el alerta a naranja para este lunes en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de alerta para este lunes en Mar del Plata y advirtió por fuertes vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 97 kilómetros por hora (km/h).

En principio, el organismo emitió una alerta amarilla para la noche de este domingo, cuando se esperan chaparrones y vientos del sector oeste, rotando al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Para ese período, además, se prevé una temperatura de 13°.

El tiempo empezará a mejorar el martes, pero la temperatura bajará de nuevo.

La misma alerta se mantendrá durante la madrugada y la mañana del lunes, período en el que no se esperan precipitaciones, aunque sí un incremento en la intensidad del viento.

Para la tarde, el SMN elevó el nivel de alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas. El área se verá afectada por vientos del sector oeste, rotando al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 97 km/h, además de chaparrones.

La advertencia volverá a ser amarilla durante la noche, cuando también se esperan lluvias y un marcado descenso de la temperatura, que llegará a los 6° después de una máxima de 15°.

Para el martes se prevé una mejora de las condiciones climáticas luego del mediodía, aunque la temperatura continuará baja, con una máxima de 14° y una mínima de 2°.