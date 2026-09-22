Cuenta regresiva para el show de La Joaqui en Mar del Plata: cómo sacar tu entrada

La Joaqui vuelve a Mar del Plata para presentarse en BrewHouse.

La espera está llegando a su fin para los fanáticos marplatenses de La Joaqui. La cantante regresa a su ciudad natal para protagonizar uno de los recitales más esperados del año con un show que promete reunir sus grandes éxitos y toda la energía que la convirtió en una de las figuras más convocantes de la música urbana.

La Joaqui vuelve a Mar del Plata con un show único

La presentación será este sábado, desde las 19, en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830. El espectáculo será ATP, por lo que podrán asistir personas de todas las edades.

Con una carrera en constante crecimiento y una fuerte conexión con Mar del Plata, La Joaqui volverá a presentarse ante su público en una noche especial en la que recorrerá sus canciones más populares y las nuevas producciones que marcaron su presente artístico.

Desde la organización anticiparon que se tratará de un evento pensado para que los seguidores puedan disfrutar de una experiencia única junto a una de las artistas más influyentes del género urbano argentino.

Las entradas ya están disponibles a través de CultuTickets, mientras que se espera una importante convocatoria para una fecha que reunirá a fanáticos de Mar del Plata y de distintos puntos de la región.