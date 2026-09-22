Un piloto grabó un extraño fenómeno en pleno vuelo mientras pasaba a kilómetros de Mar del Plata: ¿fue un OVNI?

Un hecho inusual en el espacio aéreo bonaerense captó la atención de la comunidad aeronáutica tras la difusión del testimonio de un aviador comercial. Durante un recorrido nocturno entre Buenos Aires y Bahía Blanca, el comandante Gaspar Gouane reportó la presencia de tres luces extrañas en el cielo. El episodio ocurrió a la altura de Tandil, sobrevolando las proximidades del corredor hacia Mar del Plata, mientras la aeronave se desplazaba a unos 2.500 metros de altitud en condiciones de visibilidad óptima.

Cómo fue el curioso reporte del piloto

Según el informe del comandante, las fuentes luminosas mostraron patrones de movimiento inusuales, desplazándose en diferentes direcciones de manera coordinada. Las luces reaparecieron de forma intermitente durante casi 40 minutos en la misma franja del horizonte, manteniendo una distancia constante respecto del avión. La observación fue presenciada simultáneamente por el copiloto y los tres pasajeros a bordo, quienes registraron imágenes y videos del suceso con sus dispositivos móviles.

No había registros de otros vuelos ni basura espacial.

Frente a la duda sobre el origen del fenómeno, el piloto se contactó con los centros de control de Ezeiza Sur y Bahía Blanca para consultar si había otro tráfico registrado. Desde las torres confirmaron que no existían aeronaves autorizadas ni vuelos informados operando en esa misma ruta en ese horario. Por su parte, los análisis realizados con herramientas de cartografía estelar no arrojaron coincidencias con satélites, cuerpos celestes o basura espacial conocida.

El profesional, que cuenta con 14 años de experiencia en aviación ejecutiva y conocimientos en astrofotografía, descartó las explicaciones convencionales debido a la trayectoria irregular del evento. Si bien aclaró que se mantiene escéptico y prefirió no catalogar el hecho bajo hipótesis extraordinarias, reconoció que nunca antes presenció una manifestación similar. Las limitaciones de las cámaras de los teléfonos impidieron obtener un registro nítido del brillo observado.

"En 14 años nunca me pasó esto", afirmó el piloto.

El caso tomó trascendencia tras conocerse registros similares captados por residentes en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires durante las últimas semanas. La falta de una explicación técnica oficial mantiene abierto el debate entre especialistas del sector sobre la naturaleza de las luces. Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas recibieron el reporte correspondiente para evaluar las condiciones de seguridad operativa en la zona.