Se atrincheró, quiso prender fuego la casa y está prófugo: tensión a media cuadra de una escuela de Mar del Plata

El patrullero que cortó la calle y busca al hombre. Foto 0223.

Momentos de tensión se viven en Mar del Plata con el atrincheramiento de un sujeto que se mantiene dentro de la vivienda de su mamá.

Al conocerse la situación, la Policía llegó con un patrullero que tuvo que cortar la circulación de la cuadra y efectivos que trataron de llevar tranquilidad a la comunidad educativa, en una escena de peligro y tensión en el barrio Villa Primera.

Los vecinos preocupados por la situación. Foto 0223.

Buscan al hombre intensamente por el barrio. Foto: 0223.

A media cuadra de la escuela Piloto, un hombre de 33 años se atrincheró en Maipú al 5300 y quiso prender fuego la vivienda. Según fuentes oficiales, el sujeto tiene una orden de restricción hacia su pareja y una hija en común de 11 años. Hace cinco, se separaron.

Por otra parte, se confirmó que el domicilio de la calle Maipú pertenece a su madre, pero el hombre se encontraba solo, por lo que se descartó una toma de rehenes (como había trascendido en un primer momento).

La situación de tensión comenzó cerca de las 11 de la mañana y siendo las 12 del mediodía, continuaba encerrado. Pero 15 minutos después, cuando sabían que se guardaba en el primer piso, tomó una salida alternativa de la vivienda y escapó.

El primer piso donde se escondía. Foto 0223.

En estos momentos es intensamente buscado por efectivos policiales en todo el barrio y se encuentra prófugo.

Según los vecinos "no es un hombre agresivo y es siempre bien educado pero evidentemente está con algún problema". A la par, fuentes cercanas al caso confirmaron a 0223 que el hombre había tenido una fuerte discusión con su expareja en las últimas horas.

Noticia en desarrollo.