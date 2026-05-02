Avanzan las gestiones para traer vuelos internacionales: diálogo con Gol, Latam y Decolar

Con la llegada de cruceros internacionales al puerto de Mar del Plata, prevista para octubre, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) ya empiezan a proyectar nuevas alternativas para reactivar el turismo extranjero. Entre ellas, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de recuperar los vuelos internacionales.

En diálogo con Extra (102.1) la radio de 0223, el titular del Emturyc, Diego Juárez, se refirió al tema en el marco de un viaje a Miami junto al Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Allí habló sobre la necesidad de expandir el posicionamiento de la ciudad en el exterior. “Podemos pensar en recuperar un montón de cosas. Una de ellas es volver a tener vuelos internacionales a Mar del Plata”, señaló.



El principal destino seria conectar San Pablo - Mar del Plata, siendo la ciudad Brasilera un gran punto de anclaje con varios lugares del Mundo.

La posibilidad no es nueva. Desde hace meses se trabaja en una conexión directa entre San Pablo (Brasil) y Mar del Plata, una alternativa que también había mencionado la vicepresidenta del Emturyc, Johanna Panebianco. Estas gestiones se desarrollan en conjunto con el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y apuntan a abrir la ciudad a mercados más lejanos, con conexiones hacia Europa, Turquía y otros destinos.

Luego de la confirmación de los cruceros de lujo, el próximo objetivo serían los vuelos internacionales.

En el marco de este viaje, Juárez también estuvo en San Pablo junto a Scioli, donde participaron de la WTM, una de las ferias de turismo más importantes de Brasil. Allí mantuvieron reuniones con distintas aerolíneas, entre ellas Decolar, Latam y Gol. “A veces no lo tenemos en cuenta, pero Mar del Plata es una ciudad querida en todos lados”, destacó.

Además el funcionario, contó una anécdota que refuerza las expectativas: “El gerente de desarrollo internacional de Gol es fanático de Mar del Plata. Empezamos a hablar en San Pablo sobre la posibilidad de trabajar en un vuelo San Pablo–Mar del Plata”. Según indicó, mantiene contacto permanente con el directivo, lo que acerca la posibilidad de concretar esa conexión.



Una de las empresas en dialogo es Gol, la cual ya tiene varias frecuencias en lugares como Ushuaia

“Lo vengo diciendo desde que arranqué la gestión: mi meta es meter a Mar del Plata en el mundo y al mundo en Mar del Plata, y lo voy a lograr”, aseguró Juárez.