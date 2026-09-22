En seis cuotas sin interés y con descuento: cómo usar el nuevo beneficio del Banco Provincia

El Banco Provincia relanzó una promoción financiera destinada a aliviar el presupuesto de las familias bonaerenses. La entidad crediticia confirmó que sus clientes podrán financiar la compra de anteojos y lentes en comercios del rubro mediante planes de financiación sin recargo. El beneficio estará disponible todas las semanas en locales seleccionados de Mar del Plata y del resto de la provincia hasta fin de año.

Cómo es la promoción para comprar anteojos y lentes

La medida comercial permite abonar las compras en 4 o 6 cuotas sin interés mediante las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco. Asimismo, la facilidad financiera se encuentra integrada para las operaciones realizadas desde la aplicación móvil Cuenta DNI, ya sea mediante el escaneo de código QR o cobro sin contacto. Las jornadas fijadas para acceder a la financiación son los días jueves y viernes en los establecimientos adheridos.

La promoción rige hasta el 31 de diciembre.

En la ciudad, la promoción incluye a las principales cadenas de salud visual del distrito. Entre los comercios participantes figuran las distintas sucursales de Óptica Luro en Alberti 1302, Alvarado 3434 y Catamarca 1798. También se encuentran incluidos en la nómina los locales de Óptica Fava en la calle Córdoba 4520 y Óptica Güemes en la zona comercial de Güemes 2734, entre otros puntos de venta del casco urbano.

Para acceder al beneficio no se requiere una compra mínima ni trámites previos al momento de abonar en la caja. El cliente simplemente debe presentar el plástico correspondiente o seleccionar la opción de tarjeta de crédito dentro de la aplicación digital al efectuar el pago. Desde la entidad bancaria aclararon que la promoción mantendrá su vigencia continua hasta el 31 de diciembre de 2026 en todo el territorio provincial.

Hay varios comercios adheridos en Mar del Plata.

La herramienta busca facilitar la adquisición de armazones y cristales en un contexto de constantes variaciones de precios en insumos de salud. Para los usuarios, el plan de cuotas representa una oportunidad de planificar consumos necesarios sin comprometer ingresos inmediatos. La medida completa el calendario de descuentos que el banco público mantiene activo en distintos rubros comerciales para dinamizar las ventas minoristas.