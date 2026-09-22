Las exLeonas que explotaron contra el técnico detenido por abuso que dirigía en Mar del Plata

Después de conocerse la detención del técnico de hockey, Horacio Norberto Asensio, acusado de abusar de adolescentes, las exLeonas explotaron en redes sociales y cuestionaron cómo "muchos lo sabían y lo seguían contratando como entrenador", a pesar de las gravísimas denuncias que pesaban en su contra.

Quienes se expresaron contra el exDT del seleccionado argentino femenino sub-18 fueron las exreferentes de Las Leonas, Noel Barrionuevo, Magalí Aicega, Victoria Zuloaga y Agustina Albertario.

Está acusado de abusar de tres jugadoras que dirigía en clubes de Monte Hermoso, aunque habría más víctimas.

En publicaciones de Instagram, las exjugadoras del combinado nacional pidieron justicia por los atroces actos que se le adjudican a quien en la actualidad se desempeñaba en Sporting, y Zuloaga y Barrionuevo fueron las que se expresaron de manera más extensa.

"Como alguien que forma parte del hockey de Mar del Plata desde hace muchos años, creo que situaciones como esta tienen que llevarnos a reflexionar seriamente sobre cómo cuidamos a nuestro jugadores y jugadoras, y a quiénes elegimos para acompañarlos, formarlos y conducirlos", expresó la campeona del mundo en su texto, que fue compartido también por Albertario.

En esa línea, Zuloaga remarcó que "cuando existen alertas o situaciones que generan preocupación, no se puede mirar para otro lado, y mucho menos otorgar espacios de responsabilidad en seleccionados, a cargo de menores o mujeres adultas, sin que esas situaciones sean escuchadas, evaluadas y atendidas con la seriedad que merecen".

Asensio fue detenido en su casa de la zona sur de Mar del Plata.

"El deporte tiene que ser un lugar de confianza y, sobre todo, un lugar seguro", pidió, al mismo tiempo que su excompañera Barrionuevo advirtió que "muchos lo sabían y lo seguían contratando como entrenador".: "Quiero creer en la justicia", sostuvo.

Por su lado, Albertario y Aicega tildaron de "desagradable" al exsecretario de Deportes de Monte Hermoso y publicaron un video que cuenta las aberraciones que habría cometido Asensio con diferentes menores de edad.

Las publicaciones de las ex Leonas

La investigación

Asensio, de 59 años, fue detenido el domingo en su vivienda del Bosque Peralta Ramos y trasladado a Bahía Blanca, donde quedó imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

Los delitos que se investigan habrían sido cometidos en fechas no preciadas, entre 2011 y 2014, cuando era responsable del entrenamiento de equipos femenino de hockey sobre césped en Monte Hermoso.

Una de las denunciantes tenía entre 15 y 17 años cuando, según declaró años después -en abril de 2024-, vivió situaciones abusivas. Los delitos se habrían cometido en distintos lugares que compartían y fueron acrecentándose con el tiempo, a medida que la víctima compartía mas tiempo con el hombre, quien era su referente deportivo.

En parte de las manifestaciones, dos de las jugadoras del Club Deportivo Monte Hermoso sostuvieron ante la Justicia que el entrenador “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”.

Incluso, relataron que a veces las invitaba a su departamento y se desnudaba delante de ellas, lo que se habría repetido en el natatorio de la institución deportiva y en viajes que realizaban junto al plantel. Ambas jóvenes explicaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”.

Además, una de ellas contó que el acusado tenía una balanza donde las hacía pesar desnudas o les decía que tenían que ducharse con él, y que muchas veces aparecía desnudo y les apoyaba el pene en el cuerpo. Si no aceptaban estos requerimientos, “no iban a progresar” en el deporte.