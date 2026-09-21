Video: así fue la detención del entrenador de hockey acusado de abusar de sus jugadoras

Fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

Horacio Norberto Asensio, el reconocido entrenador de hockey que fue detenido este domingo acusado de abusos sexuales a tres adolescentes, se negó a declarar ante el fiscal Diego Torres. Un video registró el momento de la aprehensión en su vivienda del Bosque Peralta Ramos.

Asensio, de 59 años y apodado "Chacho", se encuentra detenido en una comisaría de Bahía Blanca y quedó imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

En la actualidad, Asensio se desempeñaba como entrenador en Sporting.

El técnico fue arrestado por personal de la división Cibercrimen de la Policía Bonaerense en Mar del Plata, donde se desempeñaba en el tradicional club Sporting, tras sus pasos como secretario de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso y DT de la Selección Argentina femenina sub-18.

En una filmación a la que accedió 0223, se observa el instante en que fue capturado por las autoridades en su inmueble de la zona sur, sobre la calle Puelches. Se lo ve esposado en una silla, de cara a los efectivos policiales encargados del operativo.

La investigación por los abusos

Los delitos que se investigan habrían sido cometidos en fechas no preciadas, entre 2011 y 2014, cuando Asensio era responsable del entrenamiento de equipos femenino de hockey sobre césped en Monte Hermoso.

Una de las denunciantes tenía entre 15 y 17 años cuando, según declaró años después -en abril de 2024- vivió situaciones abusivas. Los delitos se habrían cometido en distintos lugares que compartían y fueron acrecentándose con el tiempo, a medida que la víctima compartía mas tiempo con el hombre, quien era su referente deportivo.

En parte de las manifestaciones, dos de las jugadoras del Club Deportivo Monte Hermoso sostuvieron ante la Justicia que el entrenador “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”.

El DT fue detenido este domingo en Mar del Plata y fue trasladado a Bahía Blanca.

Incluso, relataron que a veces las invitaba a su departamento y se desnudaba delante de ellas, lo que se habría repetido en el natatorio de la institución deportiva y en viajes que realizaban junto al plantel. Ambas jóvenes explicaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”.

Además, una de ellas contó que el acusado tenía una balanza donde las hacía pesar desnudas o les decía que tenían que ducharse con él, y que muchas veces aparecía desnudo y les apoyaba el pene en el cuerpo. Si no aceptaban estos requerimientos, “no iban a progresar” en el deporte.