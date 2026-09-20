Detuvieron al entrenador de un club de hockey acusado de abusar de tres adolescentes

Fue secretario de Deportes en la Municipalidad de Monte Hermoso y entrenador de la Selección Argentina femenina sub-18. (Imagen ilustrativa)

Un reconocido entrenador de hockey, que actualmente trabaja en un club de Mar del Plata, fue detenido este domingo a raíz de una denuncia penal que investiga el presunto abuso sexual de tres adolescentes ocurridos en Monte Hermoso en los años 2012 y 2013, cuando tenía a cargo un equipo local.

La aprehensión del hombre fue ordenada por la magistrada Marisa Promé, de la Justicia de Bahía Blanca, y tuvo lugar en su casa de la calle Puelches, en la zona del Bosque Peralta Ramos, de acuerdo al medio bahiense La Brújula 24.

Aunque los hechos que se le atribuyen al técnico ocurrieron 12 años atrás, fuentes judiciales explicaron que la investigación avanzó de a poco, conforme las víctimas pudieron dar su testimonio.

Las víctimas denunciaron que les daba besos en la boca, les tocaba la cola, les apoyaba el pene y las pesaba desnudas, entre otros abusos. (Imagen ilustrativa)

En parte de sus manifestaciones, dos de las jugadoras del Club Deportivo Monte Hermoso sostuvieron ante la Justicia que Asensio “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”.

Incluso, relataron que en algunas oportunidades las invitaba a su departamento y se desnudaba delante de ellas, hecho que se habría repetido en el natatorio de la institución deportiva y en viajes que realizaban junto al plantel. Ambas jóvenes explicaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”.

Además, una de ellas relató que el DT tenía una balanza donde las hacía pesar desnudas o les decía que tenían que ducharse con él, y que muchas veces aparecía desnudo y les apoyaba el pene en el cuerpo. Si no aceptaban estos requerimientos, “no iban a progresar” en el deporte, consignó el diario local.

El DT fue aprehendido este domingo a la mañana en su vivienda del Bosque Peralta Ramos.

El acusado sería trasladado hacia Bahía Blanca para ser indagado este lunes por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Actualmente, el hombre se desempeña como entrenador en Sporting, uno de los clubes más populares de la ciudad.

Tras las primeras denuncias en 2014, la Confederación Argentina de Hockey, a cargo entonces de Aníbal Fernández, realizó una presentación ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que se investigaran las acusaciones por presuntos abusos de menores.

En el texto, Fernández recordó que en septiembre de 2013 había recibido en la ciudad de Mendoza a los padres de una ex jugadora de hóckey, preocupados por el accionar del entrenador.

El sujeto fue secretario de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso, pero presentó su renuncia cuando comenzaron a circular estas versiones. También dirigió en su momento al seleccionado argentino de hockey femenino sub-18.