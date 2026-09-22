"Masturbame": el testimonio por el que cayó el entrenador de hockey acusado de abuso

Del sueño de jugar en la selección a citas en el departamento y un abuso en el vestuario:

El testimonio de una de las denunciantes fue uno de los elementos que permitió reactivar la investigación contra Horacio “Chacho” Asensio, el entrenador de hockey detenido el domingo en Mar del Plata y acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por hechos que habrían ocurrido en Monte Hermoso.

Según publicó La Brújula 24, el medio bahiense accedió a una declaración incorporada al expediente durante el último año y que fue considerada determinante para que la Justicia avanzara con la detención del acusado. La denunciante comenzó a relatar los episodios cuando tenía entre 14 y 15 años y sostuvo que las situaciones se extendieron hasta que cumplió 17.

La joven, cuya identidad fue preservada por tratarse de hechos denunciados cuando era menor de edad, señaló ante la Justicia que el vínculo con Asensio comenzó dentro del ámbito deportivo. Según su declaración, con el paso del tiempo el entrenador habría generado situaciones de cercanía fuera de los entrenamientos y buscado encuentros a solas.

Una de las denunciantes relató ante la Justicia situaciones que, según su declaración, comenzaron cuando tenía entre 14 y 15 años y se extendieron durante varios años.

La joven aseguró que inicialmente el técnico comenzó a darle besos en la boca “como si fuera un saludo normal” y a realizarle tocamientos durante partidos, en vestuarios y en momentos en los que se encontraban solos.

Las visitas al departamento del entrenador

Siempre de acuerdo con el testimonio al que accedió La Brújula 24, la adolescente, que tenía como objetivo llegar a los seleccionados juveniles de hockey, comenzó a recibir mensajes personales del entrenador y pedidos para mantener encuentros a solas.

La joven relató que, alrededor de los 15 años, empezó a concurrir al departamento de Asensio con el argumento de analizar grabaciones de partidos y entrenamientos para trabajar sobre aspectos de su juego. Según declaró, el entrenador preparaba comida y proyectaba en el televisor imágenes de sus prácticas.

Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en su vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata

“Lo que menos hacía era mirar el video”, expresó. Según surge de su declaración, durante esas visitas se produjeron besos y distintos tocamientos de carácter sexual dentro de una de las habitaciones del departamento. La joven describió la incomodidad que atravesaba frente a esas situaciones: “Yo estaba tensa, me alejaba, estaba muy incómoda, no quería”, afirmó en uno de los tramos de su testimonio.

El episodio denunciado en un vestuario

Otro de los episodios incluidos en la declaración ocurrió en instalaciones utilizadas para los entrenamientos de natación. La joven sostuvo que era la única integrante de su grupo a la que Asensio le pedía realizar esa actividad complementaria al hockey.La joven recordó aproximadamente cuatro encuentros durante un período de cinco meses. En el último de ellos, según declaró, terminó de nadar e ingresó sola al vestuario femenino para ducharse.

Según explicó, las prácticas de natación se realizaban después de los entrenamientos y el entrenador habría elegido horarios en los que no hubiera otras personas en el lugar.

La joven sostuvo que el entrenador generaba encuentros a solas con ella y describió episodios que, según su testimonio, ocurrieron en el departamento del acusado.

La denunciante recordó aproximadamente cuatro encuentros de ese tipo durante un período de cinco meses. En el último, según su relato, terminó de nadar y se dirigió sola al vestuario femenino para ducharse.

De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, fue en ese momento cuando Asensio ingresó desnudo al sector donde ella se encontraba y la habría obligado físicamente a mantener contacto sexual. "Masturbame", le dijo.

La joven describió que el entrenador tomó una de sus manos y la llevó hacia sus genitales, realizando movimientos contra su voluntad. “Me asusté, me largué a llorar”, declaró.

Después de ese episodio, contó que cerró la ducha, tomó sus pertenencias y se retiró del lugar rápidamente. “Salí del lugar lo más rápido que pude”, señaló.

La denunciante recordó que regresó a su casa “angustiada” y “con mucho miedo”. Según explicó ante la Justicia, temía que el entrenador fuera a buscarla o se comunicara con ella y, al mismo tiempo, sabía que debía volver a encontrárselo al día siguiente por la actividad deportiva.

Otro tramo de la declaración incorporada a la causa describe un episodio denunciado en un vestuario luego de una práctica de natación

La causa investiga hechos que habrían ocurrido durante los años en que Asensio estaba al frente de equipos femeninos de hockey en Monte Hermoso. De acuerdo con la información publicada por el medio bahiense, el expediente permaneció durante años sin avances sustanciales y tomó nuevo impulso a partir de los testimonios que las denunciantes pudieron brindar tiempo después de los episodios.

La declaración incorporada durante el último año fue señalada por fuentes judiciales como un elemento central para que la investigación avanzara. La causa reúne testimonios de al menos tres jóvenes que eran adolescentes al momento de los hechos denunciados.

Asensio fue detenido el domingo en su vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, por orden de la jueza bahiense Marisa Promé. Tras el operativo fue trasladado a la provincia de Buenos Aires y quedó a disposición de la Justicia de Bahía Blanca.

El entrenador, de 59 años, se negó a declarar ante el fiscal Diego Torres y quedó imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

Actualmente Asensio se desempeñaba como entrenador de hockey en Sporting Club de Mar del Plata. La institución difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación y solidaridad con las personas afectadas y aclaró que, según su información, los hechos investigados no ocurrieron en el club ni están vinculados con actividades desarrolladas actualmente