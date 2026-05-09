Monte Hermoso fue una de las localidades más castigadas por la ciclogénesis.

Monte Hermoso comenzó a recuperar la tranquilidad después de que una ciclogénesis impactara con fuerza sobre la costa bonaerense, provocando ráfagas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, oleaje intenso y acumulación de arena en diversos sectores del balneario.

El temporal dejó un paisaje transformado en la ciudad: calles y veredas cercanas al mar cubiertas de arena, accesos a la playa obstruidos y daños visibles en sectores de la rambla. Se registraron estructuras desplazadas, carteles caídos y restos esparcidos por la acción combinada del viento y el agua.

Las autoridades locales habían alertado sobre posibles complicaciones debido a la combinación de viento sostenido, ráfagas y pleamares, aclarando que aunque no se esperaban olas extremas, el mar mostraría “mucha energía y fuerza” durante el fenómeno. Por ello, se desplegaron cuadrillas municipales, Defensa Civil y equipos de servicios para despejar las zonas afectadas y evaluar los daños, especialmente en el frente costero.

Durante el temporal, la lluvia acumulada en Monte Hermoso alcanzó 19 milímetros en 24 horas, sumando un total de 79 mm en los últimos tres días. Esta combinación con los fuertes vientos provocó el aflojamiento de estructuras urbanas como postes de luz y otros elementos, complicando la situación en la ciudad.

A pesar de la magnitud del evento, no se reportaron personas heridas, aunque la preocupación fue palpable entre residentes y comerciantes de las áreas próximas a la playa, que enfrentaron las consecuencias del temporal.

La ciclogénesis, un proceso atmosférico que implica la formación e intensificación de un sistema de baja presión, generó alerta en la región por vientos fuertes y marejadas, que afectaron especialmente la costa bonaerense con ráfagas que superaron los 90 km/h.

Con la mejora gradual del clima, las autoridades continúan trabajando en la limpieza y normalización de los espacios públicos, buscando restablecer la normalidad en Monte Hermoso tras el impacto del fenómeno atmosférico.