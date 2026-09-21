"Los hechos no ocurrieron en el club": Sporting emitió un comunicado tras la detención de su entrenador de hockey acusado de abuso

El Sporting Club de Mar del Plata difundió este lunes un comunicado luego de la detención de Horacio “Chacho” Asensio, el entrenador de hockey que actualmente se desempeñaba en la institución y que quedó imputado en una causa por presuntos abusos sexuales contra tres adolescentes.

A través del mensaje, la institución manifestó su preocupación y solidaridad con las personas afectadas y aseguró que se trata de una situación que toma “muy en serio”. “La noticia nos sorprendió a todos en el día de hoy, a través de las publicaciones de los medios de comunicación”, señalaron desde Sporting.

Fue aprehendido en su casa del Bosque Peralta Ramos.

En el comunicado, el club hizo una precisión respecto de la investigación judicial y sostuvo que “los hechos que son objeto de la investigación judicial no ocurrieron en el Club ni están vinculados con actividades desarrolladas actualmente”.

Al mismo tiempo, la institución remarcó que, por tratarse de una causa que se encuentra en trámite, respetará “el ámbito y los tiempos correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”.

Asensio, de 59 años, fue detenido este domingo en su vivienda del Bosque Peralta Ramos por personal de la División Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Posteriormente fue trasladado a Bahía Blanca y se negó a declarar ante el fiscal Diego Torres. Quedó imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido por quien estaba a cargo de la educación o guarda de la víctima.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2011 y 2014, cuando Asensio estaba vinculado al hockey femenino en Monte Hermoso. La causa tomó nuevo impulso a partir de testimonios incorporados durante los últimos años.

El mensaje del club

En su comunicado, Sporting también puso el foco en su responsabilidad como institución deportiva y en la necesidad de generar ámbitos seguros para quienes forman parte de sus actividades. “Como institución deportiva, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros jugadores y jugadoras y de construir, entre todos, un espacio seguro, respetuoso y de confianza”, expresó.

En ese sentido, el club indicó que mantiene abiertos sus canales de comunicación para que jugadores, jugadoras, familias, entrenadores o cualquier integrante de la institución pueda acercarse ante una situación que genere incomodidad, preocupación o implique algún riesgo.

En la actualidad, Asensio se desempeñaba como entrenador en Sporting.

“En nuestro club todos los canales están abiertos para que cualquier jugador, jugadora, familia, entrenador o integrante del Club pueda acercarse y hablar sobre cualquier conducta, situación o circunstancia que le genere incomodidad, preocupación o pueda ponerlo en una situación no deseada o de riesgo”, señalaron.

Finalmente, Sporting cerró su mensaje con una definición sobre la postura que pretende asumir frente a este tipo de situaciones: “Escuchar, acompañar y actuar es una responsabilidad que asumimos como Club”.