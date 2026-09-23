Pierre Gasly recibió amenazas tras el episodio con Colapinto y rompió el silencio: “No debería ocurrir”

El francés de Alpine habló del acoso recibido después del episodio en Madrid y aseguró que los ataques también alcanzaron a su familia y a su pareja.

Pierre Gasly decidió romper el silencio después de las amenazas y ataques que recibió en redes sociales tras el incidente protagonizado junto a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Madrid. El piloto francés de Alpine reconoció que está acostumbrado a la exposición que implica la Fórmula 1, pero cuestionó con dureza la magnitud de los mensajes que llegaron luego del episodio y, especialmente, que hayan involucrado a personas de su entorno.

“Personalmente, me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que estoy expuesto, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada. Especialmente cuando llegan a mi familia y a mi pareja”, expresó Gasly, quien marcó un límite ante el comportamiento de algunos usuarios. El francés también apuntó contra quienes utilizan las redes sociales para exceder cualquier tipo de discusión deportiva: “Hay ciertos límites que no deberían cruzarse por estar detrás de una pantalla y un teclado. Y se cruzan demasiadas veces”.

Colapinto respaldó a Gasly y pidió terminar con los ataques

La respuesta de Colapinto no tardó en llegar y el argentino dejó en claro que está al tanto del acoso que sufrió su compañero de equipo. “Creo que recibió un gran volumen de mensajes. No lo vi porque no paso mucho tiempo en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de comentarios, y menos aún cuando ocurre dentro del equipo con el que estoy compitiendo”, explicó el piloto argentino, quien remarcó además la relación que mantiene con el francés.

“Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando y enfocados en el mismo resultado, y tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable ver este tipo de situaciones”, sostuvo Colapinto. El argentino también recordó que no es la primera vez que una situación de este tipo afecta a un piloto de Fórmula 1 y mencionó lo ocurrido con Yuki Tsunoda durante la temporada anterior.

Además, Colapinto contó que él mismo recibió agresiones en redes después de la sanción que le impusieron tras Zandvoort y que incluso tuvo que presentarse ante los comisarios. “Ocurre mucho con los aficionados en la Fórmula 1 y en cualquier deporte hoy en día, es algo muy habitual”, señaló. Sin embargo, inmediatamente puso el foco en la necesidad de no naturalizar esos comportamientos: “Desafortunadamente, eso no debería ser habitual. Sin duda, deberíamos tener más cuidado con las cosas y las palabras que salen de los teclados de cada uno”.

El argentino cerró su reflexión con un mensaje dirigido a la propia estructura de Alpine y a los aficionados que siguen al equipo. “La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenerse unidos y fuertes. Ojalá esto no siga ocurriendo”, afirmó Colapinto. Y agregó que el fenómeno no se limita a una sola hinchada: “No son solo mis seguidores; tengo algunos fanáticos muy apasionados que quieren que me vaya bien. Ojalá puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy logrando”.