La piloto que puede cambiar para siempre la Fórmula 1: Mercedes ya la tiene y va por un desafío histórico

Hace 35 años que una mujer no es titular en la máxima categoría. Ahora, una joven de apenas 22 años que ya probó un Mercedes de F1 tiene una meta concreta para romper una barrera histórica.

Hay una historia que la Fórmula 1 todavía no pudo cambiar: hace 35 años que una mujer no ocupa una butaca titular en la Máxima Categoría. Mientras el campeonato avanza hacia una nueva era y las categorías femeninas buscan convertirse en un camino real hacia la elite, una joven piloto decidió ponerse un límite para intentar cambiarlo todo. Tiene apenas 22 años, ya trabaja dentro de Mercedes, fue campeona de la F1 Academy y quiere estar en la Fórmula 1 dentro de cinco años. Su nombre es Doriane Pin.

Doriane Pin campeona de la F1 Academy 2025

La francesa no habla de un sueño lejano ni de una posibilidad para algún momento de su carrera. Cuando le preguntaron dónde se veía dentro de cinco años durante la serie Mercedes In Convo With Kids, respondió de manera contundente: “En la Fórmula 1”. Detrás de esa frase hay un recorrido que ya la llevó a convertirse en una de las jóvenes con mayor proyección dentro del automovilismo femenino y a formar parte de la estructura de una escudería que actualmente pelea por los títulos de la Máxima.

Mercedes ya le abrió la puerta que otras no pudieron cruzar

Después de conquistar la F1 Academy en 2025, Pin se incorporó a Mercedes como piloto de desarrollo. Desde entonces, su trabajo incluye sesiones en el simulador, colaboración con los ingenieros y presencia en actividades de fábrica y pista. Pero hubo una jornada que cambió la dimensión de su carrera: en abril de 2026 se convirtió en la primera mujer en conducir un Fórmula 1 de Mercedes.

El escenario fue Silverstone y el auto, el W12 utilizado por la escudería en 2021. Pin completó 76 vueltas al circuito británico y recorrió aproximadamente 200 kilómetros. George Russell y Kimi Antonelli estuvieron presentes durante la jornada, mientras que el equipo siguió de cerca el desempeño de la francesa. La prueba significó mucho más que una experiencia promocional: fue su primer contacto con un monoplaza de F1 y una oportunidad para demostrar cómo podía desenvolverse al volante de una máquina de la Máxima.

“Conducir un coche de F1 por primera vez hoy fue increíble”, expresó Pin después de la prueba. Y agregó una frase que resume el significado que tuvo aquella jornada: “Si bien ser mujer piloto no me define, fue genial demostrar lo que somos capaces”. Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista de Mercedes, también destacó su adaptación y señaló que se la vio cómoda desde las primeras vueltas.

Doriane Pin abordo del Mercedes 2021 este año en Silverstone

Pero llegar hasta ahí no garantiza una butaca. La francesa todavía tiene que atravesar el complejo camino que separa a un piloto de desarrollo de un titular de Fórmula 1. Mientras espera esa oportunidad, Pin amplió su experiencia en otras disciplinas: también es piloto de desarrollo de Peugeot en el WEC y de Citroën en Fórmula E, además de competir en LMP2 dentro de las European Le Mans Series con Duqueine.

El contexto histórico hace que su objetivo sea todavía más grande. En los 76 años de la Fórmula 1, solamente cinco mujeres llegaron a manejar un monoplaza de la categoría dentro del marco de un campeonato:

María Teresa de Filippis disputó cinco Grandes Premios entre 1958 y 1959

disputó cinco Grandes Premios entre 1958 y 1959 Lella Lombardi participó en 17 carreras y continúa siendo la única mujer que consiguió sumar puntos en la Fórmula 1 , con medio punto en el Gran Premio de España de 1975 .

participó en 17 carreras y continúa siendo la única mujer que consiguió sumar puntos en la , con medio punto en el . Divina Galica

Desiré Wilson

Giovanna Amati

Desde Amati, en 1992, comenzó una espera que todavía continúa. Susie Wolff fue la última mujer en participar de una sesión oficial de un fin de semana de F1, cuando condujo un Williams durante los entrenamientos libres de 2014. Jessica Hawkins, por su parte, realizó una prueba privada con Aston Martin en 2023.

El problema empieza mucho antes de llegar a la Fórmula 1

La falta de representación femenina no se explica únicamente por lo que sucede dentro de la Máxima. Distintas investigaciones sobre el automovilismo señalan al financiamiento como uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan completar el recorrido desde el karting hasta las categorías superiores. La falta de patrocinadores durante las etapas formativas puede cortar carreras antes de que sus protagonistas tengan siquiera la posibilidad de demostrar hasta dónde pueden llegar.

Doriane Pin junto con Toto Wolff

También existen barreras vinculadas con la representación, la visibilidad y los prejuicios históricos. La mayoría de los pilotos comienza en karting entre los cinco y los ocho años, cuando la participación masculina es ampliamente mayoritaria. Sobre ese punto se suman otros factores estudiados en el automovilismo femenino, como los prejuicios sobre las capacidades físicas y mentales, la sexualización de las corredoras y la menor disponibilidad de recursos.

Pin conoce perfectamente la dimensión de lo que tiene por delante. Por eso, cuando habla de llegar a la Fórmula 1, también lo hace pensando en las que vienen detrás. “Abriría puertas a todas las chicas que quieran ser pilotos de Fórmula 1”, aseguró. Su objetivo personal podría transformarse así en algo mucho más grande: demostrar que la barrera que durante décadas pareció imposible de romper finalmente puede quedar atrás.

Doriane Pin quiere ser la mujer que desafie a la Fórmula 1

Y ahí aparece la gran incógnita: ¿puede Doriane Pin ser la mujer que cambie esta historia? Mercedes ya le dio el primer gran escenario, ella misma se puso un plazo de cinco años y su nombre comienza a aparecer cada vez más cerca del mundo de la Máxima. Si consigue transformar esa oportunidad en una butaca titular, no solamente habrá cumplido su sueño: podría ponerle punto final a una espera de más de cuatro décadas y abrir una puerta que muchas otras pilotos todavía esperan poder cruzar.