Criticó la loma de la avenida Colón de Mar del Plata y en redes no lo perdonaron: "Me parece de lo peor que existe"

La clásica imagen de la avenida Colón bajando hacia el mar, en la loma del barrio Stella Maris, volvió a quedar en el centro de un debate en redes sociales. Esta vez, a partir de una crítica al diseño urbano de uno de los accesos más reconocibles a la costa de Mar del Plata.

El planteo fue realizado en X por Sixto Cristiani, quien se presenta en su perfil como “ni Porteño ni Bonaerense, Rioplatense. Urbanista y Administrador de empresas”. Cristiani ya había generado debate en redes por propuestas vinculadas a la transformación del espacio costero de Mar del Plata.

“Cada vez que muestran esa avenida de Mar del Plata como linda me parece de lo peor que existe. Mucho mejor si paisajísticamente se mejora para disfrutar más de una passeggiata”, escribió.

El mensaje estaba acompañado por un render de una posible intervención urbana sobre la tradicional bajada. En la imagen, la avenida aparece reducida a dos carriles separados por un cantero central, mientras que a ambos lados se incorporan bicisendas, vegetación, mobiliario urbano y mayor espacio para peatones.

La zona forma parte de la denominada Loma de Stella Maris, un sector característico de la ciudad por sus edificios, chalets y proximidad con Playa Varese.

Le llovieron las críticas

La propuesta generó rápidamente respuestas de marplatenses y turistas que defendieron la configuración actual de la avenida, especialmente por la perspectiva que ofrece al descender hacia la costa.

“Podés pecar de ingenuo, pero decir ‘de lo peor que existe’ permite describirte con otros adjetivos”, le respondió un usuario.

La escritora Florencia Freijo también cuestionó la mirada de Cristiani: “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Es maravillosa, la amplitud, los autos no se amontonan. Tío Curzio a la derecha, la apertura visual. Es de los lugares más lindos del mundo”.

Otro usuario, Maxi, apuntó directamente a la experiencia de recorrer la avenida: “Claramente no fuiste en tu vida. Además no es la foto. Es la sensación hermano. Vas llegando y de repente te aparece el mar. Ahí. Inmenso. Hermoso”.

“¿Vos agarraste alguna vez esa avenida? Es hermosa, subís y luego empezás a bajar, y va apareciendo el mar en toda su inmensidad”, sostuvo Rucula. Y agregó que los edificios que acompañan la avenida son “muy elegantes” y que algunos conservan estilos arquitectónicos tradicionales.

“¿Sos consciente del tránsito que tiene esa avenida en invierno, ni hablar del verano? Sería intransitable y aparte va en una sola dirección por lo que no tiene sentido dos manos separadas por un cantero. ¿Y bicisenda ahí? 2 personas en el país te pueden subir la loma de Colón”, planteó Leandro.

La otra cara de la avenida Colón.

La postal de los vehículos descendiendo por Colón con el mar apareciendo al fondo, mientras la avenida atraviesa la Loma de Stella Maris, es precisamente uno de los elementos urbanos que generó mayor defensa entre quienes participaron del debate.