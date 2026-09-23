Mar del Plata 100% LED: cuál es el próximo barrio donde habrá nuevas luminarias

El plan Mar del Plata 100% LED se extiende a nuevos barrios. Foto archivo: 0223.

El Plan Mar del Plata 100% LED avanza en distintos puntos de la ciudad y en los próximos días vecinos tendrán nuevas luminarias en su cuadra.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron a 0223 que la reconversión luminosa continúa, tras el intenso temporal de viento que azotó hace días la ciudad y toda la Costa Atlántica.

Esta semana, cuadrillas de operarios del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) comenzaron a trabajar desde este martes en la zona comprendida entre las calles Marcos Sastre, Río Negro, Constitución y Monseñor Zabala, en el barrio Los Pinares, en el norte marplatense.

El plan Mar del Plata 100% LED alcanzó el 50% del total proyectado. Foto archivo: 0223.

Asimismo, según agregaron desde el ente municipal, este miércoles se iniciarán tareas en la zona comprendida entre las calles San Juan, Luro, Marconi y Libertad, en el barrio Estación Norte.

Posteriormente, personal municipal cambiarán las antiguas luces de sodio a LED en los barrios La Perla y Nueva Pompeya.

Las zonas con reconversión lumínica

Días atrás, desde el Emvial indicaron que ya está concluida de forma integral la reconversión luminosa en los barrios Termas Huinco (con la instalación de 519 artefactos) y Don Bosco / San Juan (377 artefactos).

En tanto, los equipos operativos continúan desplegados en otras tres zonas estratégicas: Villa Primera, -con dos cuadrillas en simultáneo que ya concretaron casi el 60% de la obra- y en Plaza Peralta Ramos –que se acerca al 60% de recambios-, mientras que en Colinas de Peralta Ramos se aproxima el 15% de nuevos artefactos.

El plan Mar del Plata 100% LED alcanzó el 50% del total proyectado. Foto archivo: 0223.

El plan ya alcanzó más de 2.500 luminarias renovadas sobre las 5.000 contempladas en esta etapa, registrando un avance global del 50%. En paralelo, a las obras del plan de modernización, el Emvial mantiene activo su esquema diario de reparaciones preventivas, atención de emergencias y solución de reclamos para garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público en todo el partido.