Don Bosco y San Juan ya cuentan con iluminación LED: los trabajos seguirán en una zona clave de la ciudad

A través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), el Municipio continúa con el despliegue del Plan 100% LED. Una de las cuadrillas operativas que concluyó las tareas en el sector de Don Bosco y San Juan se trasladó al barrio Plaza Peralta Ramos para dar inicio a la reconversión de 503 artefactos.

Según informaron, las próximas tareas se desarrollarán en el cuadrante comprendido por las avenidas Colón, Independencia, Juan H. Jara y la calle Alvarado.

En total, el Municipio ya superó el 26% de avance global del plan en toda la ciudad.

El operativo en Plaza Peralta Ramos comenzó a ejecutarse en las arterias paralelas a la avenida Independencia con avance hacia Jara y una vez completado ese trazado, el personal técnico replicará el procedimiento sobre las calles transversales.

Con este nuevo frente activo, el Plan 100% LED ya superó las 1.300 luminarias instaladas en la ciudad mediante el trabajo en simultáneo de tres cuadrillas. En Villa Primera se alcanzaron los 500 artefactos (39,6% de avance), mientras que en Termas Huinco se colocaron 450 unidades (86,7%). Por su parte, la zona de Don Bosco y San Juan completó el 100% de la reconversión prevista.

La incorporación de la tecnología LED representa una transformación sustancial para los barrios: genera una iluminación más nítida y uniforme, amplía el haz de luz hacia las aceras y elimina zonas de sombra, aportando mayor visibilidad y seguridad para los vecinos. Asimismo, los trabajos contemplan la renovación preventiva de cableados y conexiones para garantizar la máxima durabilidad del equipamiento.

La Municipalidad ya instaló más de 1.300 luminarias LED y suma un nuevo frente de obra en Plaza Peralta Ramos.

De forma paralela a las obras del plan, el área de Alumbrado Público mantiene desplegados sus equipos para atender reclamos y realizar tareas de mantenimiento preventivo en distintos puntos del distrito. En los últimos días, las cuadrillas intervinieron en los barrios Ameghino, Jardín de Peralta Ramos, Fray Luis Beltrán, Lomas del Golf, San Jorge, San Patricio, Acantilados, Aeroparque, General Pueyrredon, Las Lilas, San Cayetano y Santa Rosa de Lima, entre otros.

Ante fallas o inconvenientes en el alumbrado público, se puede denunciar a través de la línea gratuita 147 o mediante la plataforma web oficial.