De qué se trata el Plan Mar del Plata 100% LED, en qué barrios se renovaron las luminarias y cuáles comenzaron con sus trabajos

La estrategia que diseñó el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) lleva un 40 por ciento de ejecución general con las obras que se reflejan en los barrios marplatenses. El Plan Mar del Plata 100% LED ya contabiliza más de 2.000 artefactos instalados en distintas zonas de la ciudad, comunicaron fuentes municipales.

Nueva iluminación en Mar del Plata.

Al mismo tiempo, informaron que concluyó de forma integral la reconversión luminosa en dos sectores particulares: los barrios Termas Huinco y Don Bosco / San Juan, donde se completó la instalación de 519 y 377 artefactos, respectivamente. En tanto, los equipos operativos continúan desplegados en otras tres zonas estratégicas: Villa Primera, que al tratarse de uno de los barrios de mayor dimensión territorial en el Municipio, se destinaron dos cuadrillas en simultáneo que ya concretaron casi el 60% de la obra. En Plaza Peralta Ramos, supera el 50% de recambios, mientras que en Colinas de Peralta Ramos se aproxima el 15% de nuevos artefactos.

Funcionarios en diálogo con los vecinos.

Desde el área técnica del Emvial señalaron que los trabajos comenzarán en Los Pinares, en el cuadrante delimitado por Constitución y Monseñor Zabala, y Montes Carballo y Della Paolera. Cabe aclarar que un sector del barrio ya dispone de esta tecnología, por lo que esta intervención permitirá completar el recambio en la totalidad de la zona.







Sumando los distintos frentes de obra, el plan ya alcanzó más de 2.000 luminarias renovadas sobre las 5.000 contempladas en esta etapa, registrando un avance global del 45%. En paraleo a las obras del plan de modernización, el Emvial mantiene activo su esquema diario de reparaciones preventivas, atención de emergencias y solución de reclamos para garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público en todo el partido.

Cómo funciona el Plan Mar del Plata 100% LED.

Se recuerda a los vecinos que, ante fallas, interrupciones o luminarias apagadas en su cuadra, pueden ingresar la solicitud comunicándose a la línea telefónica gratuita 147 o mediante la plataforma web www.mardelplata.gob.ar/147.