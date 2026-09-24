Zona Fría: el Senado aprobó el recorte de subsidios para Mar del Plata y otras localidades

El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deja sin ese beneficio a mas de un millón de personas, incluidos hogares de Mar del Plata. La iniciativa fue sancionada por 38 contra 8 votos.

El tratamiento del proyecto comenzó tras haber sancionado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Mar del Plata perderá el subsidio en la tarifa del gas.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo deberá garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados afectará a más de 1 millón de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Entre las modificaciones, el proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. A su vez, tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas o los hogares con familiares que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Stigas había advertido que la eliminación del beneficio tendría un impacto significativo sobre las facturas de los usuarios de Mar del Plata y la región.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis. En este caso, afecta a 55 distritos de la costa y el interior, incluyendo General Pueyrredon, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos, Azul y Pergamino, entre otros.

Otro dato clave es que el descuento se realizará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazado por los legisladores opositores.

Por su lado, aquellos que pierden el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta tres canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.