Zona Fría: fuerte debate en el Concejo Deliberante por el proyecto que se discute en el Senado

El Concejo Deliberante expuso un tenso debate ante el posible cambio en el régimen de Zona Fría.

El proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y que este jueves será tratado por el Senado de la Nación para convertirlo en ley, generó un fuerte debate en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Durante el encuentro, desde la oposición y la UCR cuestionaron la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, mientras que desde La Libertad Avanza, Vanessa Benavídez defendió la propuesta y sostuvo que no se elimina el beneficio sino que se busca focalizarlo en los hogares que considera vulnerables. Los concejales del Pro, en tanto, no intervinieron en la discusión.

La primera en abordar el tema fue la concejala Valeria Crespo (Unión por la Patria), quien cuestionó la modificación del régimen y advirtió por el impacto que, según planteó, tendrá sobre los usuarios de gas de General Pueyrredon. “Va a perjudicar a quienes vivimos en esta ciudad”, sostuvo.

Crespo remarcó que las condiciones climáticas de Mar del Plata implican un uso intensivo de la calefacción durante buena parte del año y consideró que restringir el beneficio tendrá consecuencias sobre la economía de los hogares. En ese sentido, cuestionó que el nuevo esquema diferencie entre las regiones que conservarían la compensación plena y aquellas incorporadas al régimen en 2021.

Valeria Crespo planteó un contundente rechazo al proyecto que se trata en el Senado.

La concejal explicó que la propuesta mantiene el beneficio sin considerar los ingresos para la Patagonia, Malargüe y La Puna, mientras que para las localidades incorporadas posteriormente introduce criterios vinculados a la situación económica de cada grupo familiar. “Quienes vivimos en el partido de General Pueyrredon vamos a seguir pagando el fondo, pero no todos los vecinos van a recibir el beneficio de esa compensación”, señaló.

El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637 e incorporó a General Pueyrredon entre los distritos alcanzados por una reducción tarifaria. El proyecto que debate ahora el Senado busca limitar ese alcance territorial y reemplazarlo, para las zonas incorporadas en aquella ampliación, por un esquema focalizado según criterios socioeconómicos.

Baragiola cuestionó el nuevo esquema y apuntó al fondo fiduciario

Luego fue el turno de la radical Vilma Baragiola, quien centró su intervención en las dudas que, según planteó, genera el mecanismo mediante el cual los usuarios de las zonas incorporadas podrían conservar el beneficio a partir de determinados niveles de ingresos, establecido en hasta tres canastas básicas.

La concejala puso el foco en quienes queden por debajo del límite establecido y deban realizar un trámite ante la empresa distribuidora para acceder a la bonificación. Se preguntó qué ocurrirá, por ejemplo, con jubilados que durante su vida laboral pudieron comprar una vivienda o adquirir un automóvil, y si esos bienes podrían convertirse en un obstáculo para acceder al beneficio.

“¿El jubilado que en su vida activa pudo acceder a una casa, tal vez pudo tener un auto con no menos de diez años de antigüedad, los equipos sociales de la empresa de gas le darán respuesta o lo dejarán sin la posibilidad porque tiene una casa con un valor X o tiene un auto con un valor X?”, planteó, en un discurso donde remarcó que el senador marplatense Maximiliano Abad votará en contra.

Baragiola apunta contra los cambios y advirtió dificultades para el acceso a la nueva forma del beneficio.

Baragiola también cuestionó el mantenimiento del fondo fiduciario que financia el régimen. Según señaló, el recargo que pagan los usuarios se mantendría y podría incluso incrementarse, mientras que el beneficio dejaría de tener el mismo alcance para ciudades como Mar del Plata.

En ese marco, sostuvo que el fondo podría utilizarse para financiar el nuevo esquema de subsidios que se discute para las denominadas zonas cálidas, en una medida adoptada por el gobierno nacional para lograr el voto de senadores de esas regiones para modifica la Zona Fría.

A su turno, Gustavo Pulti, de Acción Marplatense, planteó otro eje para cuestionar la reforma: sostuvo que la Zona Fría no debe ser entendida como un subsidio otorgado discrecionalmente, sino como un mecanismo de compensación entre usuarios frente a las diferencias climáticas existentes dentro del territorio nacional.

“Es un sistema de compensación fiduciaria donde está reconocida la diferencia climática por la cual una familia marplatense necesita pagar más gas, más calorías para tener la misma calefacción que tiene una familia que vive en otro punto geográfico”, sostuvo.

Silencio. El bloque del Pro no participó del debate.

La Libertad Avanza defendió la focalización del beneficio

Desde La Libertad Avanza, Vanessa Benavídez defendió la modificación propuesta por el gobierno nacional y rechazó que implique directamente la eliminación de la Zona Fría. “No es que se va a quitar la Zona Fría, sino que es una readecuación del subsidio para quienes realmente lo necesitan”, afirmó.

La concejal sostuvo que el objetivo es focalizar los recursos en los hogares de menores ingresos y señaló que, bajo el esquema propuesto, los hogares marplatenses que se encuentren dentro de los parámetros establecidos conservarían el beneficio.

La libertaria Vanesa Benavidez fue la única que defendió el proyecto del gobierno nacional.

“El subsidio lo pagamos todos”, planteó Benavídez, quien justificó la reforma en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y concentrar los recursos estatales en los sectores considerados vulnerables.

La posición del oficialismo nacional coincide con el argumento planteado durante el tratamiento legislativo: el proyecto busca reemplazar el criterio territorial generalizado en las zonas incorporadas en 2021 por un esquema focalizado según ingresos y determinadas condiciones de vulnerabilidad, mientras mantiene un régimen diferenciado para Patagonia, Malargüe y La Puna.