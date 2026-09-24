Con remontada y épica, Micaela Levaggi de oro en Santa Fe

El esfuerzo siempre tiene recompensa. Micaela Levaggi, otra vez en lo más alto del podio. (Foto: Sebastián Laquera)

Con una remontada fantástica en los 100 metros finales, Micaela Levaggi le dio la gran alegría a la delegación argentina en el cierre de la jornada del miércoles y levantó la primera medalla de oro para el atletismo nacional en los Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe.

La marplatense se consagró campeona suramericana de los 1500 metros femeninos con un tiempo de 4'22"43, aventajando por poco a la chilena Laura Acuña y la brasileña Tatiane Da Silva, que completaron el podio.

La carrera fue muy pareja y Levaggi no salió a comerse la pista, sino que fue midiendo el ritmo, manejó los tiempos y se mantuvo siempre en el pelotón para atacar en el cierre con un sprint maravilloso. Cuando parecía que la chilena se quedaba con el triunfo, en los 100 metros finales, la alumna de Leandro Malgor aceleró y avanzó desde la quinta posición para quedarse con un triunfo inolvidable.

Ahora, Levaggi tendrá dos oportunidades más de agrandar su medallero y de la delegación argentina: 5000 metros y 3000 metros con obstáculos.



