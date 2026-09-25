Otra vez entre los 10: buena clasificación de Colapinto en Bakú

El bloqueo del Alpine en la Q3, le impidió a Franco ir por una mejor posición.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y consiguió el décimo lugar para la largada en la carrera de este sábado. La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien arrasó en la Q3 y pasó por arriba a todos sus oponentes.

Colapinto tuvo una muy buena Q1, en la que avanzó sin mayores inconvenientes al quedar en el duodécimo lugar. Ya en la segunda tanda clasificatoria, el argentino primero le dio succión a su compañero de equipo el francés Pierre Gasly, mientras que con el cronómetro en cero y sin ayuda de nadie pudo realizar una buena vuelta para meterse con lo justo entre los 10 mejores.

Finalmente, en la Q3 Colapinto estuvo lejos de brillar debido a que en su primera vuelta rápida se despistó y en su último intento sus neumáticos estaban muy desgastados, por lo que se debió conformar con el décimo lugar.

De todas maneras, el argentino cerró una buena clasificación que le permitirá comenzar la carrera del sábado en puestos de puntos y con la posibilidad de escalar alguna posición gracias si mantiene su gran nivel en las largadas.