Se metió en una casa abandonada y se escondió en una habitación

Un hombre de 57 años que se metió en una casa abandonada en el barrio Nueva Pompeya fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y notificado de la formación de una causa por robo en grado de tentativa.

Efectivos del Comando de Patrullas Norte acudieron a un inmueble en inmediaciones de las calles Funes y Ayacucho tras el aviso a la Central de Emergencias que alertó sobre la presencia de un hombre que habría intentado ingresar por la fuerza a un domicilio abandonado.

Con apoyo de otro móvil policial ingresaron al lugar, que se encontraba en estado de abandono y presentaba características similares a una pensión: allí encontraron en una habitación al sujeto.

Tiene 57 años.

“En inmediaciones de la puerta de ingreso fueron halladas y secuestradas dos destornilladores, un martillo tipo maceta, un elemento metálico tipo fierro y una cerradura, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por tentativa de robo y el traslado a Tribunales para prestar declaración.