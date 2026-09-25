Se metió en una casa abandonada y se escondió en una habitación
Está ubicada en el barrio Nueva Pompeya. Secuestraron herramientas con las que habría forzado el acceso.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 57 años que se metió en una casa abandonada en el barrio Nueva Pompeya fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y notificado de la formación de una causa por robo en grado de tentativa.
Efectivos del Comando de Patrullas Norte acudieron a un inmueble en inmediaciones de las calles Funes y Ayacucho tras el aviso a la Central de Emergencias que alertó sobre la presencia de un hombre que habría intentado ingresar por la fuerza a un domicilio abandonado.
Con apoyo de otro móvil policial ingresaron al lugar, que se encontraba en estado de abandono y presentaba características similares a una pensión: allí encontraron en una habitación al sujeto.
“En inmediaciones de la puerta de ingreso fueron halladas y secuestradas dos destornilladores, un martillo tipo maceta, un elemento metálico tipo fierro y una cerradura, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones”, informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por tentativa de robo y el traslado a Tribunales para prestar declaración.
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