Presente y futuro: con sólo 14 años, Isabella Assmann se consagró campeona suramericana

Salió del agua en andas. Con 14 años, Isabella es cosa seria y obtuvo la medalla de oro en su casa. (Foto Coa)

Con sólo 14 años, la surfista Isabella Assman aportó una nueva medalla dorada para la delegación argentina. Lo hizo en la categoría bodyboard del surf que se lleva a cabo en la subsede de Playa Grande, en Mar del Plata, donde la joven argentina se consagró tras vencer en la final a la chilena Valentina Díaz.

Díaz fue campeona panamericana en 2015, pero Assmann, quien es hija del exarquero de Independiente, Fabián Assmann y la ex modelo Melina Pitra, se dio el gusto de festejar ante su gente, ya que reside en la ciudad balnearia desde hace algunos años.

Precisamente por la carrera futbolística de su padre, Isabella se radicó en Mar del Plata, cuando Fabián comenzó a atajar en Aldosivi, y ella comenzó a entrenarse en el surf entre las olas de La Feliz. Tras el retiro, se quedó trabajando en las inferiores del club y ella pudo continuar con su actividad.

Assmann ya venía dando claros indicios de su progreso en la disciplina. En 2025 se había consagrado campeona sudamericana en Perú y en abril de 2026 había logrado la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá.