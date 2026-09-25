Sin transporte escolar: autoridades de Mar Chiquita aclararon que el reclamo debe hacerse en Mar del Plata

Autoridades de Mar Chiquita aclararon que el reclamo por la falta de combis debe hacerse en Mar del Plata. Foto ilustrativa.

Autoridades del Consejo Escolar y del Municipio de Mar Chiquita aclararon que ningún alumno de la localidad posee el “derecho vulnerado” al servicio de transporte escolar y pidieron a las familias afectadas, oriundas de Mar del Plata, a que gestionen el reclamo en el plano local.

A través de un comunicado, desmintieron que más de 100 alumnos del distrito se encontraran afectados por la falta de combis. Y resaltaron que por intermedio del Intendente Walter Wischnivetzky, el delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet y el propio Consejo Escolar dieron respuesta a las familias del distrito “con fondos y gestiones propias del municipio”.

En un escrito también aclara que las necesidades de transporte denunciadas por familias de estudiantes “corresponden a alumnos pertenecientes a distritos vecinos, como es el caso de la ciudad de Mar del Plata, y que dicha situación debe ser canalizada a través del Consejo Escolar y ante la Municipalidad de General Pueyrredon, jurisdicción de la que dependen esas familias”, cerró el escrito.

Días atrás, 0223 expuso la problemática planteada por un grupo de madres de la ciudad, donde enfáticamente reclamaban soluciones a las autoridades escolares de Mar del Plata.