El drama de las familias que reclaman una combi escolar para que más de 100 chicos puedan ir a clases

Familias reclaman una combi escolar para que más de 100 chicos puedan ir a clases

Familias de Santa Clara del Mar, Mar de Cobo, Mar del Plata y otras localidades del Partido de Mar Chiquita reclaman la restitución del servicio de transporte escolar que permite que sus hijos puedan asistir diariamente a la Escuela Nicanor Ezeyza, en Coronel Vidal.

Según denunciaron, más de 100 estudiantes se encuentran afectados por la falta de la combi que utilizaban para trasladarse. Ante la ausencia del servicio, algunas familias comenzaron a recurrir a alternativas particulares, pero aseguran que los costos son imposibles de afrontar.

“Hoy estamos desesperados porque se están quedando sin poder ir a la escuela por la falta de la combi escolar”, expresaron las familias a través de un comunicado.

Florencia, una de las madres afectadas, explicó que el pedido ya fue presentado ante el Municipio. “Nosotros explicamos la situación en la Intendencia de Mar Chiquita y habían mandado los papeles a La Plata para la licitación”, contó en diálogo con 0223.

Sin embargo, el proceso no habría llegado a concretarse debido al monto previsto para el servicio. “El problema es que el presupuesto es de 4 millones para la combi”, señaló Florencia.

Según explicó la mamá, el inconveniente estaría relacionado con el alcance que se estableció para la contratación. “Ese transporte no iba sólo a la escuela que los chicos están necesitando, la licitación la hicieron para que cubra Colonia Barragán y Cobo. Entonces nadie quiso agarrar por esa plata”, sostuvo.

Mientras tanto, las familias aseguran que la falta de transporte ya está teniendo consecuencias concretas en la asistencia escolar. “Lo que necesitamos es que cubran a los 100 chicos que están en Mar del Plata para ir a la escuela”, remarcó Florencia.

La situación se vuelve especialmente preocupante para quienes no pueden afrontar el costo de contratar un transporte particular. “La mayoría se está quedando libre, no pueden ir”, afirmó la madre.

Ante este escenario, las familias buscan alternativas para que los estudiantes puedan volver a asistir con normalidad a clases. “Necesitamos que se visibilice para ver si el Consejo Escolar de Mar del Plata se puede hacer cargo con una ayuda y que los padres puedan pagar una mínima cuota”, planteó Florencia.

Las familias ya juntaron firmas, elevaron notas y realizaron pedidos formales ante distintos organismos, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta que permita resolver el problema.

“Solo pedimos que se garantice el derecho básico a la educación de nuestros hijos. Necesitamos una solución urgente, necesitamos la combi escolar para que nuestros chicos puedan seguir yendo a la escuela”, expresaron en el comunicado.