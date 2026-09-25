Volvió a caer ladrón de medidores en el barrio Pueyrredón

Un hombre de 25 años acusado de robar piezas de los medidores de agua en el barrio Pueyrredón fue aprehendido el viernes a la tarde por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Los oficiales de la comisaría decimosexta llegaron a la zona de Lebensohn y Camusso donde varios vecinos tenían reducido al sujeto acusado de sustraer dos llaves esféricas pertenecientes a un medidor de agua.

“Hace una semana lo habían aprehendido por un hecho similar y en el operativo se recuperaron los elementos sustraídos y se secuestró un cuchillo tipo Tramontina”, informaron autoridades policiales.

Tiene 25 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por robo en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.