Súper descuento en carnicerías con Cuenta DNI este viernes

El beneficio está diseñado para evitar la concentración de gastos en los fines de semana, incentivando un consumo más equilibrado durante los días hábiles.

Durante septiembre, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, pueden acceder a descuentos especiales en carnicerías, almacenes, fiambrerías y verdulerías. Esta promoción ofrece un tope semanal unificado de $6.000 para compras realizadas de lunes a viernes, facilitando el acceso a productos esenciales y promoviendo el consumo en negocios de barrio.

El beneficio está diseñado para evitar la concentración de gastos en los fines de semana, incentivando un consumo más equilibrado durante los días hábiles. No es necesario realizar trámites adicionales; el descuento se aplica automáticamente al pagar con Cuenta DNI en cualquier comercio adherido.

Además de esta promoción, el Banco Provincia ofrece otras oportunidades de ahorro durante septiembre para diferentes rubros:

Ofertas destacadas de Cuenta DNI en septiembre:

Veterinarias y Pet Shops : 30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, alcanzable con consumos de $26.650.

: 30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de por semana y persona, alcanzable con consumos de $26.650. Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, tope de $6.000 por semana y persona, alcanzable con consumos de $30.000.

: 20% de descuento de lunes a viernes, tope de por semana y persona, alcanzable con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanal por persona, para compras de $15.000.

: 40% de descuento todos los días, con tope de semanal por persona, para compras de $15.000. Garrafas : 40% de descuento diario, con tope unificado mensual de $18.000 , alcanzable con consumos de $45.000.

: 40% de descuento diario, con tope unificado mensual de , alcanzable con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes : 40% de descuento diario, con tope semanal de $6.000 para compras de $15.000.

: 40% de descuento diario, con tope semanal de para compras de $15.000. Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos, con tope semanal de $8.000 , para consumos de $32.000.

: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope semanal de , para consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento fines de semana en locales adheridos, con tope de $8.000 semanal. No incluye combustibles.

(gastronomía): 25% de descuento fines de semana en locales adheridos, con tope de semanal. No incluye combustibles. Marcas destacadas : 30% de descuento diario, con tope mensual de $15.000 , para consumos de $50.000.

: 30% de descuento diario, con tope mensual de , para consumos de $50.000. Librerías de texto : 10% de descuento lunes y martes, sin tope.

: 10% de descuento lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.

También, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten realizar compras en comercios adheridos fuera del rubro alimentos con hasta tres cuotas sin interés, siempre que se pague mediante QR desde la aplicación.

Con estas promociones, el Banco Provincia busca que los vecinos puedan mantener un ahorro constante en productos básicos durante el invierno y la primavera, al mismo tiempo que se fortalece la economía local y se estimula la compra en comercios de proximidad.