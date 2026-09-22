Las personas usuarias de Cuenta DNI ya pueden pagar viajes en transporte público a través de un código QR generado desde la aplicación. Esta herramienta permite abonar pasajes en subte y colectivos habilitados sin utilizar tarjetas físicas ni realizar recargas previas, ya que el pago se efectúa directamente con el dinero disponible en la cuenta.

La incorporación de esta funcionalidad amplía las soluciones digitales disponibles en la billetera de Banco Provincia para casi 11 millones de personas usuarias y facilita una experiencia de pago más ágil para los desplazamientos diarios.

Cuenta DNI ya permite pagar el transporte con código QR

El sistema ya se encuentra operativo en la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las líneas de colectivos que tienen la terminal de cobro para tarjeta SUBE. Entre ellas se encuentran líneas nacionales, provinciales y municipales que fueron incorporando esta tecnología de manera progresiva.

Entre las líneas más utilizadas donde ya es es posible utilizar esta modalidad de pago están la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre muchas otras. También está disponible en distintas líneas provinciales y municipales de ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea, entre otras.

Cómo pagar un viaje con QR desde Cuenta DNI

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Seleccionar la opción “Pagar viaje con QR”, disponible dentro de “Más opciones”. Generar el código QR. Acercar el celular al lector habilitado al momento de viajar. Esperar la confirmación de la operación.

Importante: se puede ver el débito reflejado en los movimientos de la cuenta una vez que impacte, dentro de las siguientes 72 horas del pago.

Además, quienes deseen acceder más rápido a esta funcionalidad pueden personalizar los accesos directos de la pantalla principal de la aplicación mediante el ícono del lápiz.